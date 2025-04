Impegno interno oggi per il Tolfa. Il team di mister Roberto Macaluso attende oggi pomeriggio allo Scoponi, con fischio d'inizio alle ore 16, gli ospiti del Pescia Romana. «Il Pescia Romana è una squadra che viene da un pareggio in casa ed è quindi alla ricerca di punti salvezza - spiega mister Roberto Macaluso - A noi, dal canto nostro, ci servono punti per rimanere in lotta per un posticino nei play off e ci crediamo ancora, nonostante la sconfitta di di mercoledì con la prima della classe. Ci prendiamo di buono quel bel secondo tempo che abbiamo fatto e siamo pronti a ripartire. I ragazzi ancora ci credono e abbiamo analizzato bene quello che gli errori di mercoledì e quindi siamo pronti per ripartire e per cercare di portare a casa tre punti che per noi a questo punto diventano fondamentali».

Capitan Roccisano sottolinea invece: «Stiamo avendo un periodo di flessione, lo dicono i numeri. Dopo il turno di riposo abbiamo affrontato 6 gare, facendo 2 vittorie,1 pareggio e 3 sconfitte, subendo 15 gol. Per parecchio tempo la nostra compattezza di squadra ci portava a subire poco e riuscivamo a fare risultati molto positivi. Mercoledì contro la prima della classe é stata una partita complicata, noi provavamo a giocare e far girare palla nella loro metà campo,ma erano ben messi ed effettuavano ripartenze importanti. Non siamo stati capaci ad effettuare le marcature preventive e infatti dopo 20 minuti stavamo già sotto di tre gol. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare, trovando il 3 a 1, ma sotto di tre gol era complicato. Infatti alla fine hanno fatto il 4 a 1 quando ormai noi eravamo proiettati tutti in avanti. É una sconfitta che ci può stare, ci fà crescere e ci farà affrontare la fine del campionato in modo completamente diverso. Domenica arriverà la pescia romana che sicuramente cercherà di fare una partita molto importante e attenta. Per noi non sarà semplice, perché adesso le squadre ci conoscono e cercano di lasciarci pochi spazi. Se vogliamo fare un fine campionato importante sappiamo di non poter sbagliare».

