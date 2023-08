È cominciata lunedì allo Scoponi la preparazione atletica del Tolfa in vista del prossimo campionato di Promozione Laziale. La stagione 2023/2024 comincia nel segno della novità: ben 15 sono le new entry nella squadra collinare, così come è stato rinnovato il settore tecnico: a partire dal nuovo Direttore Sportivo Marcello Smacchia, ai nep tecnici Macaluso e Masini, a cui sono affiancati Carucci, Gentili, Boriello e Belloni. Ancora sconosciuta la composizione del girone: «come consueto è prevedibile ci siano 4-5 "viterbesi" con in testa Sorianese e Ronciglione, i "cugini" del Canale Monterano salvatisi per il 2^ anno consecutivo agli spareggi - spiega Giuseppe Marrocchi del Tolfa - diverse squadre del litorale uscite molto rafforzate dalla campagna acquisti (Santa Marinella, Cerveteri, Fregene), e le "romane" della zona nord della capitale, fra cui Ottavia, Grifone Monteverde, Parioli, sempre dotate di grande qualità. Ci attende un campionato molto duro, visto che la Federazione ha stabilito che le retrocessioni saranno 5, e che siamo fra le pochissime società sportive del Lazio che da ben 22 anni partecipano ai due più importanti tornei regionali, pur avendo predisposto una rosa giocatori con tanti ragazzi di Tolfa e Allumiere, oltretutto giovanissima (14 ragazzi nati dopo il primo gennaio 2003), faremo il possibile per mantenere la categoria, cercando di compensare un'apparente minore qualità con la determinazione ed il senso di appartenenza». I vertici del Tolfa poi ringraziano «tutti i dirigenti che dovranno sacrificarsi togliendo tempo agli interessi ed agli affetti personali, e per questo ci sentiamo obbligati verso alcuni che, come Giuseppe Pacchiarotti e Salvatore Incorvaia hanno segnato la storia del Tolfa Calcio, dapprima come giocatori e capitani, poi come allenatori e dirigenti, e durante il corso degli anni hanno profuso un costante impegno per mantenere a questi livelli il nostro sodalizio». Per quanto riguarda il mercato i vertici del Tolfa spiegano: «Si sono frapposti molti ostacoli per le difficoltà logistiche per molti atleti di raggiungere Tolfa 4 volte la settimana e per l'aumento generalizzato dei rimborsi promesso da società concorrenti, ma siamo convinti di aver allestito una buona squadra che, coi tanti giovani inseriti potrà volgere lo sguardo verso nuovi orizzonti. Riponiamo la massima fiducia sia nei giocatori, che nello staff tecnico: per raggiungere l'obiettivo sarà indispensabile il sostegno come sempre caloroso dei nostri appassionati tifosi».

