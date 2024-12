La corazzata Tolfa ferma la corsa della capolista Grifone 2-1. I collinari festeggiano la vittoria davanti al pubblico amico. Attimi di paura per Martinelli: in un contrasto è stato atterrato ed è uscito in barella; il forte attaccante del Tolfa è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Nella dodicesima partita di andata del campionato Promozione Lazio (girone A) il Tolfa di mister Roberto Macaluso ha dimostrato di essere un team forte che non si tira indietro mai e che spavaldo va alla ricerca della vittoria.

Al termine di una bellissima e combattutissima partita i pupilli di patron Alessio Vannicola hanno vinto e convinto e, trattenendo l'intera posta in palio, hanno rosicchiato posizioni in classifica e hanno mandato in delirio il numeroso pubblico dello Scoponi.

Nel primo tempo il Tolfa è partito bene, ma sugli sviluppi di un corner gli ospiti hanno aperto le marcature e si sono portati in vantaggio. Il Tolfa ha reagito alla grande fino ad arrivare al pareggio con Fagioli che ha trasformato dal dischetto. Nella ripresa il Tolfa è sceso in campo ancora più compatto e determinato: i biancorossi hanno combattuto e giocato bene fino a passare in vantaggio con Un gran gol di Martinella su una ripartenza della corazzata collinare. A questo punto il Grifone ha provato a pareggiare, ma non sono riusciti a bucare la trama della difesa collinare: solo in un'occasione i capitolini si sono resi pericolosi, ma la saracinesca collinare De Clementi si è superato e ha magistralmente parato. difendendo il risultato. Al 36' Martinelli si è infortunato e ha dovuto abbandonare il campo in barella. Al suo posto mister Macaluso ha fatto debuttare l'under Vito Cristiano. Da qui in poi il Tolfa ha saputo ben difendere il risultato e al triplice fischio finale i padroni di casa si sono goduti la vittoria. Da rilevare una discutibilissima decisione arbitrale: il direttore di gara ha incredibilmente espulso il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso perchè durante la partita qualche giocatore in panchina ha protestato e quindi ha punito il tecnico. Macaluso sia quando era giocatore, che ora da allenatore, si distingue per il suo fair play e per l'educazione e durante le partite è sempre calmo ed è uno dei tecnici più silenziosi, quindi questa espulsione ha colpito tutti. Macaluso, da gran signore quale è, non ha protestato neanche dopo l'espulsione ed è uscito tra l'incredulità generale. In panchina a portare avanti la partita è stato l'allenatore in seconda Matteo Masini.

«È stata una partita difficile, ma siamo riusciti a far bene e a vincere - spiega mister Macaluso - abbiamo conquistato 3 punti preziosi, ma abbiamo subito l'infortunio di Martinelli che è un attaccante forte e farà sentire la sua assenza. Sono contento della prestazione di tutti: siamo arrivati a questa sfida dopo una settimana difficile per le molte defezioni e l'ultimo allenamento l'abbiamo fatto in nove. Ci siamo compattati e abbiamo tirato fuori il nostro valore. Sapevo che avrei visto in campo un'ottima reazione dei ragazzi e così è stato. È una vittoria che serve per la classifica e ha alzato il morale. Ora si archivia subito questo risultato e da oggi si pensa alla difficile trasferta di domenica nella tana dell'ostica Pescia Romana, che è una compagine forte e dovremo giocare in un difficile campo in erba».

Mister Macaluso ha schierato in campo: De Clementi, Marziantonio, Roccisano, Salvato, Santi, Pasquini, Bevilacqua, Nuti, Fagioli, Martinelli e Pangi. A disposizione c'erano: Boriello, Mundo, Vittorini, Cristiano, Orchi, Zambito, Giovani, Ficorella e Quinti.

