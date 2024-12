Nella sfida interna contro il Ronciglione United il Tolfa di mister Roberto Macaluso ha battuto per 2-0 gli ospiti viterbesi al termine di una bellissima partita, in cui i collinari hanno avuto la supremazia del gioco.

In questa undicesima giornata del campionato Promozione girone A tutte le due formazioni con cui i collinari viaggiavano in classifica, Palocco e Sorianese ieri mattina hamno entrambe vinto: i capitolini del Palocco hanno espugnato il campo dell'Ostia Antica battendo 3-2 i padroni casa, la Sorianese, invece, si è imposta 4-2 sul Tarquinia.

Entrambe sono salite a 24 punti, intanto il Santa Marinella continua a far sentire il proprio fiato sul collo alle prime classifica a solo una lunghezza. Il Tolfa, quindi, è sceso in campo con l'imperativo di vincere e restare in cima alla classifica e i biancorossi sino riusciti a centrare l'obiettivo.

Il Tolfa, quindi, ha allungato la striscia positiva, nonostante avesse nella gambe i 95' di mercoledì in Coppa disputati sul campo dell'Ottavia. Mister Macaluso ha schierato un team veramente giovane: 5 under in campo dal fischio d'inizio e 8 in panchina. I ragazzi di patron Vannicola hanno fatto un'ottima prova corale e hanno dimostrato forza e attaccamento alla maglia. Dopo un primo tempo equilibrato e condotto a gran ritmo da entrambe le contendenti, nella seconda frazione di gioco c'è stato solo il Tolfa; a regalare la vittoria è stato ancora una volta il bomber Moretti che è salito in cattedracecha realizzato una bella doppietta (con le 10 reti realizzate è il capocannoniere del girone A). «È stata una partita stupenda e i ragazzi hanno fatto una gara perfetta - spiega il ds Smacchia - il primo tempo si è chiuso a reti inviolate, ma nella ripresa si è visto un Tolfa eccezionale. Prima ci hanno negato un rigore netto, poi però al 25' con una serpentina Alessandro Rosati (ottima partita la sua) è arrivatonin area ma è stato falciato, ma l'arbitro ha lasciato correre per la regola del vantaggio, ma il nostro tiro è stato ribattuto di mani. Il direttore di gara ha assegnato il penalty e Moretti dal dischetto ha trasformato. Poco dopo sempre Moretti in una mischia di gioco ha preso la palla e ha insaccato. Lo score poi poteva essere più ampio ma non siamo riusciti a concretizzare. Complimenti davvero di cuore a ciascuno dei ragazzi perché stanno tenendo alti i colori della nostra squadra giocando nel modo migliore. Complimenti poi al mister Macaluso e agli tecnici che stanno facendo un lavoro straordinario. Ora testa alla partita di domenica contro il Santa Marinella».

Soddisfatto del suo team mister Roberto Macaluso: «Sapevamo che era una partita tosta e così è stata, soprattutto nel primo tempo. Il Ronciglione è una squadra forte cgr corre tanto ed è molto fisica con ottimi elementi. I primi 20 minuti abbiamo cominciato bene noi gestendo la partita poi loro hanno cominciato a venire più alti ed è stato più difficile giocare col fraseggio come piace a noi. Nel secondo tempo il Tolfa si è presentato in campo con tanta voglia di vincere e di gestire la partita. Devo fare i cominciato a tutti i ragazzi perché hanno disputato un ottimo secondo tempo. Non abbiamo mai rischiato nulla e il nostro portiere Paniccia non è stato mai chiamato in causa. Siamo andati meritatamente in vantaggio su rigore netto e poi abbiamo raddoppiato dopo pochi minuti creando alcune occasioni e colpendo una traversa. Complimenti a tutti i ragazzi che stanno dando anima e cuore per questa squadra. L'impegno che mettono è encomiabile e mi complimento con loro. Ora ci godiamo la posizione in classifica e ci prepariamo per la sfida esterna di domenica prossima nella tana del Santa Marinella».

Giustamente orgoglioso il presidente del Tolfa, Alessio Vannicola, il quale a fine match ha commentato: «Abbiamo fatto una buona gara: il primo tempo è stato alla pari contro una squadra molto organizzata e, non a caso, posizionata in classifica tra le prime. I nostri ragazzi hanno fattonuna buona prova corale. Nel secondo tempo abbiamo giocato in modo perfetto: siamo andati in vantaggio su Calcio di rigore con Moretti, il quale poi ha messo dentro anche la palla del 2-0. É stata una vittoria meritata. Posso essere solamente che soddisfatto per ciò che stiamo facendo. Gli ottimi risultati che stiamo ottenendo sono il frutto dell'ottimo lavoro dei tecnici e di tutti i ragazzi. Faccio i complimenti in particolar modo al nostro mister Roberto Macaluso che sta credendo nel nostro progetto e lo sta facendo molto bene. Ora pensiamo alla prossima gara, ossia derby cpntro il Santa Marinella: sarà una gara difficilissima, non decisiva, ma un test importante per il proseguimento del campionato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA