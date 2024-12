Finalmente Flaminia Calcio. Boccatona d’ossigeno per i rossoblu di Civita Castellana che nella quinta giornata di andata del campionato di Serie D hanno interrotto la serie senza successi (due pareggi e due sconfitte) vincendo per 2-1 sul campo della quotata squadra toscana del Follonica Gavorrano. Un successo per 2-1 firmato dalla doppietta di un ritrovato bomber Sirbu che dapprima ha portato in vantaggio i suoi con un corner diretto che ha sorpreso la retroguardia toscana per il momentano 0-1 e il secondo nella fase finale della gara sul punteggio di 1-1 quando l’attaccante della Flaminia con uno scatto bruciante ha infilato il Follonica con un preciso diagonale. Prima della rete c’è stato un fallo evidente ai danni de Lo Sicco che ha mandato su tutte le furie la panchina del Follonica Gavorrano ma l’arbitro ha fatto cenno di proseguire. Il giocatore colpito è stato poi costretto a ricorrere alle cure presso l’ospedale di Massa Marittima. Per la Flaminia tutto bene quel che finisce bene con una prova di carattere e ancor di più in una situazione non semplice viste le pesanti assenze che la squadra presentava. Mister Nofri ha irrobustito la difesa con l’intenzione di portarsi via quanto meno un punto, le giocate offensive di Sirbu hanno fatto la differenza. Tre punti che permettono alla Flaminia di ritrovare la giusta serenità, di risalire in classifica e al contempo di preparare al meglio la gara interna di domenica contro il Ghiviborgo dove l’obiettivo primario è quello di conquistare il primo successo stagionale al Madami.

Questa la formazione schierata dai rossoblu: De Fazio, Igini, Mariani, Lo Zito, Borgo, Zanchi, Sirbu, Benedetti, Casoli, Alagia (31’ st Celentano), Malaccari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA