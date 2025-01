Altro scontro diretto per la salvezza. Il Ladispoli a caccia dei tre punti contro l’Aurelia Antica Aurelio, la prima del girone di ritorno. Dopo il successo nel derby col Fiumicino gli uomini di mister Bosco ci credono e potranno contare anche sul rientro di Capanna e Barbarossa, squalificati domenica scorsa. L’Academy sta vivendo un buon momento di forma ed è reduce da quattro risultati utili consecutivi, aggiungendo i tre pareggi con non scontati con Aranova, Civitavecchia e Luiss. In caso di successo la classifica si accorcerebbe ulteriormente e si potrebbe anche pensare a risalirla per provare a scongiurare i fastidiosi playout.

«Un gradino alla volta - ammette l’allenatore - dobbiamo pensare partita per partita e ora quella che ci si presenta è importante. Domenica scorsa ci siamo presi tre punti ottimi, dopo il gol avremmo potuto sfruttare qualche occasione in più. Forse la paura di vincere ci ha portato a commettere degli errori ma siamo in crescita, è innegabile, merito di questi ragazzi».

Il tecnico ha preparando nei minimi dettaglia la prima giornata di ritorno. All’andata finì 2-2, per i tirrenici andarono a segno Selvadagi e Pelizzi. L’Aurelia Antica ha 6 punti in più ed è chiaro che un successo spalancherebbe le porte ad altri tipi di discorsi. Con il Fiumicino si è visto sin da subito il tridente pesante con l’impiego simultaneo di Giusto, Selvadagi e Cifarelli. Contro i romani uno dei tre potrebbe partire dalla panchina per una questione di equilibrio. «Ci stiamo preparando come fosse un’altra finale - dice l’attaccante Luca Cifarelli - noi ci crediamo tanto, abbiamo lavorato con il mister in questa settimana proprio per evitare cali di concentrazione. Siamo pronti ad affrontare l’ennesima battaglia». L’arbitro odierno sarà Andrea Malagnino di Castelfranco Veneto, i suoi assistenti saranno Floriano Bacci della sezione di Viterbo e Matteo Amato di Tivoli. Fischio d’inizio ore 11.15. Le concorrenti dirette alla salvezza avranno match difficili, almeno sulla carta. La Luiss sul campo della W3 Maccarese, l’Ottavia riceverà il Civitavecchia mentre il Fiumicino andrà a far visita alla Sorianese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA