Tre acuti del Ladispoli in queste ore. Si ravviva il mercato dell’Academy e il primo presentato all’Angelo Sale è Alessio Cardellini. È una punta veloce, in grado di ricoprire praticamente tutti i ruoli del reparto offensivo. Al momento gli unici nella zona offensiva sono Matteo Pelizzi, confermato e Valerio Selvadagi, prelevato dalla Boreale in Interregionale. Per quanto riguarda la fascia destra ecco un altro arrivo, e cioè quello di Emanuele Lo Schiavo dalla Juniores dell’Ostia Mare. Ha 20 anni, è dotato di grande corsa e accelerazione ed era un profilo seguito da tempo dalla dirigenza. E poi dal Gaeta ecco Francesco Tofa, altro 2004 un altro esterno alto con lo spiccato senza del gol e con esperienza in Eccellenza. È abile a saltare l’uomo. Chi arriva e chi va via. In queste ore ha salutato il Ladispoli l’esterno destro Federico D’Aguanno. «Ho scelto di andare all’Ottavia - spiega - perché avevo bisogno di un progetto nuovo e di nuovi stimoli e ambizioni. Ladispoli è e rimarrà sempre casa mia. Per me è come una famiglia, io sono cresciuto lì fin dalla scuola calcio e ho fatto tutti i miei quindi posso solo che ringraziarli per quello che hanno fatto per me». Oltre a Ferruzzi il laterale troverà anche l’attaccante Lorenzo Di Curzio due anni fa insieme sempre all’Academy. «Spero che le cose per il Ladispoli andranno sempre bene - aggiunge il giocatore -, sarà sempre un tifoso di questo club ma dovevo voltare pagina. Il direttore e il mister qui mi hanno subito manifestato la voglia di volermi e io ho accettato questa sfida. Ora sono carico per ricominciare, non vedo l’ora».

©RIPRODUZIONE RISERVATA