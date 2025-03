Pari e patta nel derby tra San Nicola e Kaysra dove succede di tutto nella ripresa ma il punteggio non si schioda. E forse il punticino va bene in chiave salvezza alla Virtus in virtù della sconfitta del Cura contro la capolista Quartiere Campo dell’Oro. Cerveterani in campo con Ricciardi in porta, difesa a 4 con Bonafede e Tamasi esterni, Maronato e Levano al centro. C’è una novità in mezzo al campo ed è l’esordio di Vignaroli, giocatori di assoluta esperienza che rileva Graniero infortunatosi nel riscaldamento. Le due mezzali sono Petronio e Spina. Tridente composto da Musa e ai lati Verna e Morlando. Partenza un po' a rilento, la pioggia e il campo scivoloso incidono sull’andamento del match. Il primo squillo è del Kaysra, calcio d’angolo corto, botta di Petronio con palla addomesticata dal portiere. Poi due fiammate della Virtus in contropiede ma le occasioni non vengono capitalizzate. Sul finire di tempo errore dell’arbitro che fischia un fallo ma non concede il vantaggio e Musa tutto solo viene fermato.

Nella ripresa cambia il ritmo. La Virtus ottiene un penalty per fallo di Verna in area di rigore ma dagli undici metri fallisce il vantaggio. Poi è il Kaysra a salire in cattedra ma non è lucido sotto porta con Morlando a tu per tu con l’estremo difensore di casa, poi anche Bonafede e Musa non sfruttando una buona chance. Espulso Verna perché già ammonito si toglie la maglia prima abbandonare il rettangolo verde. espulso anche Virgili. Gli ospiti restano in 9 e riescono comunque a portare a casa un punto. Mancano solamente 4 giornate alla fine del campionato. Domenica i ragazzi di mister Graniero ospiteranno il Manziana.

