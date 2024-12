Il gruppo giudici di gara Fidal di Viterbo presente agli Europei della 26^ edizione del 2024 con due giudici di gara, Katia Doddo e Simone Battistin, così come fu nell’11^ edizione del 1974 con Biondini Bonaventura e Domenico Palazzetti. I giudici Fidal del gruppo giudici di gara di Viterbo Katia Doddo e Simone Battistin sono stati impegnati sin dal 5 giugno fino al 13 giugno con i seguenti incarichi, Katia Doddo nella importante mansione di vice caposervizio Antidoping femminile, mentre Simone Battistin sarà impegnato nelle varie pedane del salto in alto come Addetto. Ai giudici viterbesi presenti agli Europei 2024, va il plauso di tutto il gruppo giudici di gara di Viterbo, degli sportivi e di tutto il mondo dell’atletica viterbese, anche perché mantengono alto lo spirito e la tradizione del gruppo di Viterbo, senza dimenticare Biondini e Palazzetti presenti nel 1974. Inoltre, Franco Di Pietro attuale Fiduciario gruppo giudici di gara Lazio e Franco Pica attuale delegato gruppo giudici di gara Viterbo, presenti come giudici per il 2024. In bocca al lupo per questa bellissima ed ulteriore esperienza, a tutto il gruppo giudici di gara Fidal, in particolare Katia Doddo e Simone Battistin, nella speranza che i nostri atleti ottengano eccellenti prestazioni sportive, record personali e tante medaglie per l’Italia.

