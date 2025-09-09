Il Giudice sportivo ha confermato le indiscrezioni che circolavano da domenica scorsa. Nella gara d’andata di Coppa Italia contro il Cerveteri, il Santa Marinella è sceso in campo con un giocatore squalificato, per la precisione Francesco Cuomo, che doveva ancora scontare una giornata di stop dallo scorso anno. Quindi la società verdazzurra ha presentato ricorso, che ha trovato fondamento.

Quindi i cervi hanno vinto lo stesso domenica, non per 2-1, ma per 3-0. Inoltre il Santa Marinella è stato estromesso dalla competizione, come prevede il regolamento, ed è stato multato di 100 euro. Quindi primo turno concluso per le due squadre, con il Cerveteri che accede di diritto ai 16esimi di finale.

