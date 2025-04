Fine settimana ricco di calcio e di emozioni anche in Promozione e precisamente nel girone C, alla volta della 30esima giornata. Si ferma il Fregene Maccarese, che dopo una striscia positiva di tre vittorie consecutive, impatta 2-1 sul campo del Montenero. Quest'ultimo, avente l'obiettivo di salvarsi evitando i playout, si è reso protagonista di una prestazione egregia. Gallo, vero e proprio mattatore dell'incontro, autore di una splendida doppietta che ha consentito ai padroni di casa di battere la corazzata allenata da mister Natalini. Evento più unico che raro, dato il fatto che non perdeva addirittura dallo scorso 20 ottobre, in occasione della sfida con la capolista. Inutile, in termini di punteggio, il gol siglato da bomber Dipilato. La classifica parla chiaro. Occasione mancata dalla compagine biancorossa, per accorciare ancora sul Pro Calcio Tor Sapienza, il quale pareggia con il Montesacro. Vince invece il Città di Formia, che sorpassa di un punto il Fregene Maccarese, per ora di nuovo al terzo posto. Mercoledì i fiumicinesi giocheranno alle ore 16 presso l'Aristide Paglialunga il turno infrasettimanale contro la Fonte Meravigliosa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA