Al Madami il Foligno di mister Manni batte 3 a 1 la Flaminia di mister Nofri. Ci prova subito Benedetti al 10’ che al giro spedisce fuori, poi quattro minuti dopo Massaccesi di testa non indirizza bene verso lo specchio. Al 23’, invece, gli ospiti ci provano con Piermarini che, di testa, non centra il bersaglio. Ma i rossoblù spingono forte: al 27’ un potente tiro-cross di Sirbu viene respinto da Tognetti, mentre al 37’ su una rimessa battuta sul secondo palo da Sirbu, Benedetti insacca in spaccata per l’1 a 0. Al 42’ accade il turning point della sfida, in quanto Falli viene espulso per doppia ammonizione. Forti dell’uomo in più per tutto il secondo tempo, gli umbri ribaltano la sfida. Al 59’ Tomassini pareggia di testa su cross da punizione di Calderini, al 66’ lo stesso Calderini raddoppia sfruttando una sponda di D’Urso in area, mentre all’82’ D’Urso chiude definitivamente i conti battendo De Fazio su traversone di De Cato. Da segnalare sul punteggio di uno pari una grande occasione per la Flaminia non sfruttata a dovere da Malaccari a tu per tu con Tognetti e una traversa colpita al 91’ da Tomassini.

FLAMINIA De Fazio, Falli, Mariani, Paramatti (6’pt Massaccesi), Benedetti (28’st Rossi), Borgo, Sirbu, Casoli, Ciganda (11’Mattei), Malaccari, Alagia (44’pt Igini) PANCHINA Faralli, Mazzon, Bonifazi, Generali, Celentano ALL. Nofri

FOLIGNO Tognetti, Santarelli, Benedetti (7’ Durso), Ceccuzzi, Nuti (14’st Settimi), Schiaroli, Panaioli, Piermarini (7’st Mancini), Tommasini, Khribech (14’st Pupo Posada), Calderini (28’st Di Cato) PANCHINA Lori, Cesaretti, Sedran, Zmejkoski, Settimi ALL. Manni

ARBITRO Pascali di Pistoia ASSISTENTI Ginanneschi di Grosseto, Jordan di Firenze

AMM Mariani, Schiaroli, Falli, Borgo, Ceccuzzi ESP Falli al 42’pt per doppia ammonizione, Nofri per proteste

MARCATORI Bendetti 37’pt (Fl), Tommasini 14’st (Fo), Calderini 20’st (Fo), Durso 37’st (Fo).

