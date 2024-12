Domenica amara per il WiPlanet Serie C. Il Viterbo domina i gialloverdi della Win Planet Montefiascone e vince per 11-1 l’incontro grazie soprattutto alla prestazione dei lanciatori Michelangelo Bertollini e Vincenzo Servodio, che hanno concesso pochissimo ai battitori gialloverdi, mettendo nel carniere ben 12 strike-out, con sole 5 battute valide e 3 basi su ball concesse. Da sottolineare che Bertollini è stato anche il miglior battitore della propria squadra, con due valide (un doppio ed un triplo) sul totale di 6 battute dalla squadra gialloblu. Anche la difesa del Viterbo è stata superiore, con un solo errore contro i 4 del WiPlanet. Complimenti quindi alla giovane squadra del capoluogo, allenata da Alessandro Bertollini (papà del lanciatore Michelangelo e del ricevitore Leonardo) insieme al gruppo degli esperti tecnici Mauro Quatrini e Alberto Massini. Una sfida che ha avuto il sapore dell’amarcord visto che l’ultima volta del derby, sempre sentitissimo dai due ambienti, è stata addirittura 17 anni fa, nel campionato di Serie B del 2008, con 2 doppi incontri finiti entrambi con una vittoria ed una sconfitta per squadra.

