I primi rugbisti a calpestare l’erba del Moretti Della Marta saranno i ragazzi delle giovanili del Rugby Civitavecchia, nello specifico le formazioni Under 14 e 16 e lo faranno da oggi, per l’inizio preparazione per il nuovo anno sportivo di Rugby 2024 - 2025.

Con questa data prende il via il nuovo progetto tecnico lanciato per la linea giovanissimi e minirugby del club biancorosso e che vede protagonisti i giovani leoni del Rugby biancorosso e che porterà a lanciare al meglio i ragazzi per l’inizio del campionato.

Lo scopo del team tecnico delle giovanili del Rugby Civitavecchia è proprio quello di fornire un'opportunità alle nuove generazioni attraverso uno sport come il rugby basato sullo spirito di comunità.

Il coordinamento della nuova linea giovanissimi-minirugby sarà a cura del direttore tecnico Marian Neagos coadiuvato dagli allenatori delle rispettive Under.

Queste le parole di Neagos: «Si parte per la nuova avventura e lo facciamo con le Under 14 e 16. Come preannunciato - spiega il direttore tecnico biancorossi - il club ha iniziato un percorso attraverso un progetto tecnico che vede come mission i giovani del settore insieme al minirugby. Lo faremo come una grande famiglia dove a dare le istruzioni ed il controllo saranno gli allenatori ma i protagonisti saranno i giocatori ricordo che essenziale sarà il supporto dei genitori attraverso il sacrificio del tempo libero per portare ad allenare ed alle partite la loro prole».

Sport e divertimento saranno le parole chiave per una stagione la 2024 - 2025 indimenticabile, con partite giocate nel pieno rispetto dei valori di questo sport, e una sincera voglia di stare insieme facendo ciò che più si ama.

Insomma al Rugby Civitavecchia ed in particolare al settore giovanile e minirugby aspetta un campionato che si augura pieno di belle sorprese e soddisfazioni.

