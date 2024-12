Il Civitavecchia Calcio prosegue nel suo fantastico momento e continua a comandare il girone A di Eccellenza. A Roma i nerazzurri hanno sconfitto per 3-0 la Luiss nel quadro della settima giornata di campionato e iniziano a sognare di rimanere ancora a lungo con le pretendenti al salto di categoria. Mister Massimo Castagnari deve rinunciare alla presenza di Cruz, che deve fare ancora i conti con gli acciacchi. Quindi ancora spazio a Cesaroni da titolare, dopo quanto mostrato in settimana nel match di Coppa contro il Viterbo. Per il resto, sostanzialmente, i giocatori che si sono visti in campo negli ultimi tempi.

LA CRONACA

Primo tempo di gioco dove succede molto poco sul campo; la Luiss sposta la sua manovra offensiva dal proprio lato destro guidato da Rekik, ma ai padroni di casa sembra sempre mancare l’ultimo passaggio mentre i nerazzurri provano con i tiri da fuori a superare l’estremo difensore avversario che però si dimostra sempre attento, in una prima fase di gioco di altissimo ritmo. Un solo highlight nei primi 45’; quello del gol: Luciani serve Proietti direttamente da calcio d’angolo e da fuori area l’ex Valmontone mette il pallone in mezzo ma Diakitè lascia andare la sfera ingannando il suo portiere insaccandosi in porta: 1-0 Civitavecchia e fine primo tempo. Da far risaltare anche il fatto che Proietti, giocatore che usa prevalentemente il sinistro, sia riuscito a segnare con il destro, il piede meno preferito. Pronti via ed i ragazzi di mister Castagnari trovano il raddoppio con una grande azione di squadra: Vittorini lancia Funari in profondità che crossa benissimo sulla destra, sponda di Avellini di testa e Cesaroni in girata realizza il 2-0 per la Vecchia. La Luiss prova a rispondere con un contropiede sulla zona centrale; Di Nunzio entra in area ma calcia sull’esterno della rete disperandosi. La Luiss preme cercando di ottenere il gol eppure, i nerazzurri sfiorano la rete che chiuderebbe l’incontro con Manuel Vittorini ma Tolomeo compie una gran parata. Il Civitavecchia al 78’ chiude le ostilità segnando la terza rete: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il tiro di Luciani diventa un assist per Pica che controlla nell’area piccola e piazza sotto al sette il 3-0; il Civitavecchia sconfigge la Luiss, ottiene la terza vittoria consecutiva in campionato e resta prima in classifica, anche approfittando dello scontro diretto tra Valmontone e W3 Maccarese, con un pirotecnico 4-4 che fa felice il Civitavecchia, e che, di conseguenza, ha lasciato campo libero per la squadra diretta da Massimo Castagnari che può passare un’altra domenica felice. «È stata una gara a senso unico – commenta il direttore sportivo Marco Angelocore – abbiamo rischiato poco. Nel primo tempo abbiamo preso le misure e siamo quindi riusciti a trovare il gol del vantaggio. Nella ripresa abbiamo comandato la partita, gestendo il vantaggio, e poi ci ha pensato Cesaroni con un altro bel gol. Siamo riusciti a chiudere il discorso con una rete di Pica su una mischia in area. Abbiamo disputato una buona gara, di contenimento, non abbiamo spinto tanto, con normale amministrazione. Era una gara che si presentava difficile, siamo dovuti partire senza Cruz e Rossetti. Il mister ha ridisegnato la formazione, eravamo ben messi in campo, in maniera ordinata. I ragazzi sono stati sempre sul pezzo e non hanno avuto distrazioni. Sono contento di come stiamo andando, speriamo di andare avanti così». La Vecchia è l’unica formazione imbattuta assieme alla W3 Maccarese nel girone A di Eccellenza.

IL CALENDARIO

Nella prossima gara Vittorini e compagni ospiteranno il Fiumicino ieri superato in casa dall’Aranova perciò i tifosi sognano un’altra prova dai tre punti per una realtà che inizia davvero a far paura alle altre corazzate.

Formazione (4-3-3): Romagnoli, Fatarella, Bianchi (83’ Cerroni), Pica, Funari, Proietti (67’ Canestrelli), Laurenti, Avellini, Cesaroni (61’ Rossetti), Vittorini M. (88’ Giustini), Luciani.

A disposizione: Calisse, Giranelli, Vittorini C., Cataldi, Ardel. Allenatore: Castagnari

