Seconda uscita del Cerveteri, che mercoledì ha affrontato l’Under 19 Elite della Vis Aurelia, vincendo per 4- 1. Le prove generali n vista del campionato continuano, ma domenica ci sarà un avversario più titolato, il Fiumicino, da questa stagione in Eccelenza. Una verifica più attendibile per mister Gabrielli, che potrà capire, a grandi linee, lo stato fisico e mentale della squadra. «È un gruppo che comincia ad ammaliarmi, alcuni di loro li conosco da anni, altri meno. Ma in generale, girando i campi, ci conosciamo un po’ tutti. So di avere un bel collettivo, che in campo sapranno dimostrare valori e numeri. Fino ad oggi abbiamo affrontato due amichevoli, posso dire che ho visto una squadra con carattere e lottare. Troppo presto per capirne le qualità, dobbiamo dimostrarlo con i prossimi impegni Guardo con ammirazione al progetto della società, potremo ambire a traguardi importanti. C’è massima sintonia, noto molto unione tra tutti. Ai tifosi prometto una cosa, ci impegneremo. Alleno in una piazza importante, dal grande blasone calcistico. Se non erro nel comprensorio è l'unica che ha raggiunto il massimo dei risultati, un quinto posto in serie C2. Capisco la voglia di vincere, noi stiamo costruendo un futuro , quella dello scorso anno è stata una stagione deludente».

