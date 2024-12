Entra nel vivo il mercato del Borgo San Martino di mister Roberto Fara, che lavora a stretto contatto con i dirigenti per assicurarsi elementi giovani, utili per costruire una formazione che possa emulare il campionato dello scorso anno, quando grazie a Gabrielli, sono riusciti a piazzarsi al quinto posto.

Arriveranno due centrocampisti, classe 2005, Daniele Fara e Simone Giulì, provenienti dal Dlf, in Prima categoria che saranno il valore aggiunto della formazione giallonera.

«Sono molto soddisfatto - ha detto Fara - delle scelte che stiamo facendo, sarà una squadra giovane, composta da ragazzi che conoscono bene la Prima categoria. È chiaro che abbiamo tempo per inserire in squadra altri elementi, che valutiamo in funzione dei ruoli di cui avremo bisogno. Posso dire che faremo una squadra competitiva, che punta, prima di tutto a salvarsi. Senza escludere , che sarà nostra intenzione piazzarci oltre la salvezza. Io sono fiducioso e molto ottimista, anche in considerazione della passione che la famiglia Lupi mi sta dimostrando».

Confermato sulle maglie il main sponsor Grande Impero.

