È un pareggio che alla fine fa tutti “scontenti” allo Stefanucci di Vignanello il 3-3 con il quale è stato archiviato il match tra Favl Cimini Viterbo e W3 Maccarese. Il team gialloblu per l’ennesima volta nel corso della stagione ha dilapidato tre punti che sembravano certi (3-0 a 18 minuti dalla fine), la W3 Maccarese ha approcciato non al meglio in quella che era la partita più importante dell’anno e con questo mezzo passo falso ha perso il primato in solitudine nel girone A di Eccellenza ed è stata raggiunta in vetta dal Rieti. Partita quindi decisamente dai due volti con una Fc Viterbo che ha meritato nel primo tempo mettendo subito in discesa la sfida con la rete in avvio di Capuano e la replica di capian De Goicoechea a metà frazione. Reazione della W3 con Damiani che sul finire del primo tempo colpisce una traversa e fallisce una buona opportunità. Nella ripresa la Fc raggiunge il 3-0 con Ottaviani e poi smette di giocare complici anche le scelte di Castagnari che toglie gli attaccanti e la Fc si consegna ai romani che prendono fiducia con lo sfortunato autogol di Lo Zito in mischia dopo una punizione colpita da Covarelli e poi con Damiani e Di Giovanni complici due uscite sbagliate della retroguardia viterbese torvano la forza di riportare il loro team sul 3-3 evitando una sconfitta che sembrava certa. Nel dopo gara profonda delusione per entrambe i team ed in particolare per la Favl Cimini Viterbo che ancora una volta ha buttato al vento la vittoria peraltro inutile ai fini della classifica ma che se non altro avrebbe riportato entusiasmo nell’ambiente in vista di queste ultime due settimane di lavoro.

IL TABELLINO. Favl Cimini Viterbo: Bertollini, Nesta, Lo Zito, De Goicoechea, Spolverini, Guzman (32ºst Ciucci), Tollardo, Paruzza, Ottaviani, Capuano, Cisse (29ºst Seck). A disposizione: Cadar, De Simoni, Barduani, Pompei, Silvestroni, Giorgi, Kordić. Allenatore: Castagnari.

W3 Maccarese: Oliva, Carta, Starace, Citro (10ºst Covarelli), Ferrari, Damiani, Di Giovanni, Buffolino, Catese, Madeddu, Fè. A disposizione: Iurgens, Pieri, Bernardi, Tisei, Ferraro, Andriani, Guiducci, Regis. Allenatore: Colantoni.

Reti: pt 4’ Capuano (Fc Viterbo), 26’ De Goigoechea; st 15’ Ottaviani (FcViterbo), 27’ autogol Lo Zito (Maccarese), 37’ Damiani (Maccarese), 43’ Di Giovanni (Maccarese).

Arbitro: Andrea Tagliaferri di Lovere (assistenti Leonardo Valenti di Roma 2 e Simone Forina di Roma 1).

