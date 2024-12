Gran bella partita domenica tra l’Under 16 del CRC/URL e i ragazzi delle Fiamme Oro Rugby, dove hanno prevalso i cremisi.

Alla fine del mach, così l’head coach biancorosso Marian Neagos: «Ottima prestazione dei ragazzi, abbiamo messo i campo un piano di gioco evoluto e costruito, sicuramente abbiamo bisogno di ancora un po’ di tempo per perfezionare la nostra strategia e lavorare su alcuni errori individuali, per prepararci alla seconda fase del girone di qualificazione. Oltre il lavoro tecnico stiamo studiando con tutto lo staff come approcciare la partita nel miglior modo possibile anche sotto l’aspetto mentale, per preparare al meglio gli atleti del futuro. Risultato a parte, sono orgoglioso dei ragazzi, che nonostante le difficoltà hanno giocato al massimo delle possibilità, crescendo per tutta la partita, disputando un secondo tempo che ha impressionato gli avversari con molta più tradizione ed esperienza nel alto livello. Il risultato di domenica ha solo aumentato la nostra consapevolezza sul fatto che abbiamo sia gli strumenti che il materiale umano per competere in un buon livello e che il cammino che abbiamo deciso di intraprendere è quello giusto».

Giornata piena di rugby anche per le giovanili sabato e domenica scorsi, con l’Under 12del Crc e l’Under 14 del CRC/URL.

L’Under 12 del Rugby Civitavecchia è stata impegnata a Corviale.

Sull’incontro coach Alessio Cicoria: «Prima prova di vero Rugby dopo la parentesi del beach di 2 settimane fa. Un gruppo nuovo, formato anche da 3 ragazzi che erano all’esordio in una vera partita di Rugby. Dopo un’inizio un po’ sottotono, dovuto all’emozione, hanno giocato bene, mettendo in campo il lavoro svolto negli allenamenti. E, soprattutto tanta grinta, dando tutti il 100%. C’è tanto lavoro da fare, ma ottima la prima, i ragazzi si toglieranno tante soddisfazioni».

Ottimo triangolare in casa al Moretti Della Marta per l’Under 14 del CRC/URL. I ragazzi sono scesi in campo contro Appia Arnolds e US Roma.

Coach Gargiullo sulla prestazione dei ragazzi: «Grande prestazioni al Moretti Della Marta dalla nostra UNDER 14 che vince e convince contro Us Roma rugby 42 a 7 e perde all'ultima azione con l'Arnold Rugby 24 a 27 , ma nonostante il punteggio del secondo incontro da evidenziare la nostra larga presenza con 22 giocatori entrati in campo . Bravi tutti ottimo atteggiamento e ancora tanto lavoro da fare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA