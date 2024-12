È un Ladispoli che soffre ma non si piega e alla fine trova pure il pari con Barbarossa che regala un punto prezioso alla formazione ospite. È un bel derby comunque quello di Aranova a Le Muracciole. Questo risultato forse va meglio all’Academy che smuove un po' la classifica e soprattutto si risolleva dopo la debacle casalinga con il Colleferro e la pausa forzata per l’aggressione all’arbitro. Mister Bosco non rinuncia al suo assetto tattico con la difesa a quattro ma c’è una novità in formazione ed è la scelta dal primo minuto dell’attacco pesante composto da Selvadagi e Cifarelli con Giusto, il bomber delle ultime gare, inizialmente in panchina.. In porta c’è Mercadante, in difesa Barbarossa e Tancredi al centro con Urbani e Guida schierati lateralmente. Poi Polucci, Merciari, Capanna e Di Biagio a centrocampo con Selvadagi-Cifarelli a completare il mosaico. L’Aranova cerca di prendere il sopravvento e almeno in due occasioni va vicino alla rete del vantaggio. Nella prima Teti si ritrova solo dentro l’area di rigore, va a botta a sicura ma Mercadante si esalta. Il forcing però porta i suoi frutti al 45’ quando Milani a tu per tu supera questa volta l’estremo difensore ladispolano. Nella ripresa cala l’intensità dell’Aranova anche se non ci sono molte chance per andare in porta. Brivido alla mezz’ora con Cifarelli che sugli sviluppi di un calcio di punizione inquadra il bersaglio ma Zonfrilli è super. A 5 minuti dalla fine colpo di testa vincente di Barbarossa che raccoglie la sponda del neo entrato Pelizzi sempre su punizione calciata lateralmente.

ARANOVA: Zonfrilli, Pollace (30’ st Matteoli), Germoni, Pellegrino, Massimiani, Pucci, La Ruffa, Lo Duca, Teti, Milani (26’ st Picciolo), Necci (26’ st Mastrantonio). A disp. Lolli, Guerra, Nardella, Faina, Carbone, Astolfi. All. Scarfini.

ACADEMY LADISPOLI: Mercadante, Urbani (26’ st Pelizzi), Guida, Capanna, Tancredi (32’ st Ranieri), Barbarossa, Di Biagio, Merciari, Selvadagi (15’ st Giusto), Cifarelli (44’ st Fanali), Polucci (34’ st Dato). A disp. Cremona, Di Cicco, Fumasoni, Dell’Uomo. All. Bosco

ARBITRO: Antonucci di Frosinone

MARCATORI: 45’ pt Milani (A), 40’ st Barbarossa (L)

