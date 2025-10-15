Esordio con doppia vittoria per gli Snipers VR3 che nel primo turno di Coppa Italia di hockey in line hanno sconfitto per 8-4 i Castelli Romani e per 3-1 i Mammuth Roma passando al secondo turno della competizione.

Il farm team della Cv Skating, composto da un mix di giovanissimi e "veterani", si è aggrappato alle parate di Marco Cuculo nella prima partita che hanno dato la sicurezza necessaria per andare poi a segno e aggiudicarsi l'incontro contro i più quotati Castelli Romani. Nel secondo match, sono Ceccotti, Galli e Mercuri a griffare l'incontro che lancia la formazione cadetta al turno successivo.

«Sono contento del gioco espresso - afferma il presidente/allenatore/giocator e Riccardo Valentini - e della crescita dei più giovani. Devo dire che anche i veterani si sono fatti valere ed in generale è stata una domenica nel segno dello sport e del divertimento. La cadetta è una squadra rinnovata ed è stato un vero piacere giocarci».

I presenti: Marco Cuculo, Giulia Mollica, Ravi Mercuri, Alessio Galli, Davide Ceccotti, Giampiero Lucantoni, Riccardo Valentini, Samuele D'Angelo (C), Louise Ciucci, Marco Garbetta, Luis Gabriel Tuduran. Allenatori: Eugenia Pompanin e Riccardo Valentini.

@RIPRODUZIONE RISERVATA