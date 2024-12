Seconda giornata del primo ritorno nel campionato nazionale di serie B con gli Snipers TecnoAlt che ospiteranno al PalaMercuri alle ore 20 i Bad Boars Viareggio.

La formazione civitavecchiese nonostante sia in risalita dal punto di vista del gioco ancora non ha raccolto granchè in termine di punti: sul campo toscano i TecnoAlt pagarono un inizio shock, domani grande è la voglia di rivalsa sportiva.

Assenti in formazione i ragazzi dell'under 18, impegnati in trasferta e con il coach Gavazzi al seguito. In panchina con la serie B andrà il presidente Valentini.

«Dobbiamo cominciare a fare punti, c'è poco da parlare - afferma Valentini - il campionato è molto equilibrato e basta un nonnulla per passare da una vittoria alla sconfitta. Fin qui gli episodi ci hanno sempre condannato ma anche noi abbiamo le nostre colpe. Daremo il 100% per conquistare la prima vittoria casalinga, sappiamo che possiamo farcela anche se non sarà facile».

Doppia trasferta invece per l'under 18 Pizzeria Red Carpet: i nerazzurri saranno impegnati alle 13.30 sul campo di Soragna contro i Gufi Parma e alle 19 sul campo di Empoli contro i Flying Donkeys.

