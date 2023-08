Nel Cerveteri che punta a risalire c'è un vero marchio di fabbrica, l'attaccante Gianluca Toscano (39 anni), vicino a festeggiare i 40 anni.

Ha scelto la squadra che lo scorso anno, a dicembre, aveva abbandonato per le difficoltà che la stavano investendo. Il suo è un ritorno molto gradito e l'accoglienza e stata speciale.

«Mi hanno accolto molto bene, la dirigenza mi ha convito, pane al pane. Sapevo che sono persone molto alla mano, serie e senza grilli per la testa - ha riferito il bomber cerite - . La mia intenzione è non deluderli, magari avranno qualche timore per l'età che ho. Però posso assicuravi che nonostante gli anni, sono riuscito a smentire che mi dava per vecchio. La mia vita si basa su un'alimentazione sana, molto attenta, priva di stravizi. Pertanto ritengo che Toscano sia pronto e sarà un calciatore molto determinato a fare bene. Vorrei riuscire a contribuire al salto in Eccellenza, non chiedo troppo, desidero quello che si merita questa città. Cerveteri ha fame di risultati, i tifosi si stanno riavvicinando e non vanno delusi, ma aiutati a sostenerci con i risultati. E noi questo lo faremo. Poi se sarò bravo e capace di fare tanti goal , meglio ancora. La mia missione - continua - e di dare ai giovani consigli utili, mi auguro che mi vedano come esempio da seguire. Vorrà dire che lascerò il segno».

©RIPRODUZIONE RISERVATA