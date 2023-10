I risultati dell’ultimo fine settimana hanno dato ragione alla Mtb Santa Marinella con i suoi atleti che hanno trovato modo di esaltarsi nelle varie specialità ed ottenere ottime performances in giro per l’Italia. In Friuli Venezia Giulia Gianfranco Mariuzzo ha avuto la grande soddisfazione a Lignano Sabbiadoro di aggiudicarsi non solo la Lignano Bike Marathon tra i master 6 ma anche di chiudere positivamente il cerchio nel circuito FVG Mtb Tour vincendo sempre tra gli M6 con relativa assegnazione della maglia di leader finale.

Sempre nella mountain bike riscontri positivi a Orzinuovi in Lombardia per la 6 Ore dell’Urcis dove si sono classificati al terzo posto Claudio Pellegrini tra i master 6 e Aldo Olivieri tredicesimo nella stessa categoria. Ancora fuoristrada per la coppia formata da Federico Forti e Cabbirio Capati che si sono classificati quinti di fascia a Cantalice in occasione del Memorial Felice Dionisi, evento endurance della durata di 2 ore.

Per il ciclocross di rilievo il secondo posto di Michele Feltre tra i supergentleman A all’evento CX Città di San Donà di Piave mentre in quattro si sono presentati a Tarquinia per disputare il Memorial De Angelis-Tarquinia Cross (primo appuntamento del circuito laziale ciclocross) e concluderlo con la vittoria di Mauro Gori tra i master 7, oltre al quarto posto di Vincenzo Scozzafava tra i master 8, il settimo di Daniele Bagnoli tra i master 6 e l’ottavo di Gabriele Faccenda tra i master 3.

Nel ciclismo su strada l’unico impegno rilevante era tra l’Aeroporto militare di Guidonia e San Polo dei Cavalieri, entrambi sedi di partenza e di arrivo della Granfondo La Medievale con il terzo posto tra i master 6 di Pierluigi Stefanini, l’undicesimo di Fabio Risoluti tra i master 5 e il tredicesimo di Cristiano Mastropietro tra i master 3.

