Un 2024 vissuto tra il sole e le tempeste, ma che lascia un sapore dolcissimo alla sua conclusione. Si può definire così l’anno della Futsal Academy, che nella scorsa stagione aveva vissuto una partenza sprint e poi aveva rallentato il suo impeto, conquistando, forse, con troppa fatica la salvezza nel campionato di Serie C1. Poi c’è stata un’estate folgorante, con tante polemiche e giocatori che sono andati via per abbracciare il progetto del Quartiere Campo Oro. La risposta del club del presidente Elso De Fazi non si è fatta attendere e la decisione di raggiungere l’accordo con mister Vincenzo Di Gabriele ha consentito al club di guardare verso nuovi orizzonti, forse mai veramente esplorati dal movimento locale, che sta avendo modo di esprimersi con giocatori arrivati da fuori, per alzare l’asticella e migliorare il comparto tecnico nerazzurro. Lopez, Proietti, Santomassimo, Schiavi, tutti giocatori che stanno dando il loro apporto, soprattutto nelle ultime settimane. Infatti il nuovo progetto Futsal Academy non è iniziato sicuramente in discesa, c’è stato bisogno di un periodo di adattamento e di incasellamento dei vari reparti, cosa che ha fatto venire anche qualche interrogativo sulla fattibilità del sogno Serie B, che in estate la società ha voluto annunciare senza badare, forse giustamente, a nessun tipo di scaramanzia. Qualche partita, soprattutto in trasferta, non andata bene, una classifica che si stava facendo dura, soprattutto per il percorso fatto da La Pisana, aveva fatto storcere il naso, poi, a cominciare dal successo contro il Santa Gemma, le cose sono cambiare, il Lottatori è diventato un fortino difficile non solo da espugnare, ma anche da attaccare, vista la mole di clean sheet che i civitavecchiesi hanno avuto. E poi serviva il colpo risolutore, per dare una sterzata decisa alla Serie C1. E la squadra di Di Gabriele ce l’ha fatta, andando a vincere la sfida pazza sul campo della Lidense con un 11-7 che racconta bene una sfida di quelle che non capitano di frequente.

«Stiamo lavorando sodo e abbiamo un programma di allenamento fitto durante le feste - spiega mister Vincenzo Di Gabriele - il campionato è molto equilibrato e l’unico modo per fare bene è allenarsi più degli altri. La nostra squadra è una squadra completamente nuova che sta pian piano trovando i giusti equilibri non solo in campo, ma anche all’interno dello spogliatoio». Sarà fondamentale ricominciare al meglio quando il campionato ripartirà, mettendo in palio subito punti importanti per poter avvicinare le zone più confortevoli del girone B. La differenza la farà questo mese - continua Di Gabriele - dove se ci alleneremo tanto e bene getteremo le basi per arrivare in forma a fine marzo, quando si deciderà la stagione. Alleno un gruppo di ragazzi splendidi, sempre a disposizione della causa Futsal Academy. Il risultato dell’ultimo turno dell’anno contro la Lidense, non è un caso, ma una conseguenza di questo».

L'allenatore Vincenzo Di Gabriele

Il gennaio di Mori e compagni si svilupperà a partire da sabato 11 gennaio con la sfida da vincere all’Ivan Lottatori contro il Bracelli. Poi sarà Roma ad ospitare i nerazzurri per la gara contro la Vigor Perconti. Il mese si concluderà con due gare interne: sabato 25 contro il Tc Parioli e mercoledì 29 per il turno infrasettimanale contro il Casalotti. L’obiettivo può essere quello di fare un poker? Assolutamente sì, se consideriamo il livello tecnico della rosa e la volontà di superare le dirette concorrenti. La classifica, ora, è la migliore dalla partenza del campionato: Futsal quarta, quindi in piena zona playoff, con 25 punti, proprio in compagnia della Lidense, davanti ci sono Santa Gemma e Cecchina con una lunghezza di vantaggio. Onestamente sembra irraggiungibile la capolista La Pisana, che guida con 11 punti di vantaggio sul secondo posto. Ed in fondo alla classifica c’è il Santa Severa, che di punti fino a questo momento non ne ha fatti neanche uno. Ma la sensazione è che presto il quintetto di David Dell’Università possa conquistare la prima vittoria della stagione. C’è da essere meno ottimisti, a dire il vero, sulle possibilità di salvezza, in quanto le partite da disputare sono 12 e i punti di distacco dal penultimo posto sono anch’essi 12. Tutto questo senza dimenticare che c’è da entrare nel recinto degli otto punti di distacco per i playout. E c’è un’altra cosa che nessuno può dimenticare: ovvero che dal 2 al 29 gennaio il mercato sarà aperto, cosa succederà le squadre locali? Ci potrà essere qualche sorpresa?

