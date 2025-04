Un weekend di fuoco nel girone C di Promozione. Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro il Fonte Meravigliosa, il Fregene Maccarese vince ancora e lo fa in casa del Futbol Montesacro, con il risultato finale di 4-2. I biancorossi, conquistano di fatto tre punti importanti che permettono a loro di ritrovare la seconda posizione in classifica, approfittando del pareggio tra il Pro Calcio Tor Sapienza e il Città di Formia. Portandosi, dunque, a +1 da quest'ultima compagine e a -3 distanze dalla capolista. I locali, in quel del Nicolino Usai, si portano avanti per primi con Fiorentino ma gli ospiti non demordono e recuperano il momentaneo 1-0 con un gol di Greco. A mettere a segno lo sprint decisivo è pero Gallinari, autore di una splendida doppietta. Sul punteggio parziale di 1-3, chiude le pratiche il numero dieci Scifoni, protagonista del quarto gol del Fregene Maccarese. Il Montesacro prova a concedersi ulteriori speranze, attraverso la rete di Mazzoli ma nulla da fare, con gli uomini di mister Natalini bravi a gestire il vantaggio. La formazione fregenese, affronterà il prossimo impegno, sfidando dopo le festività pasquali il Priverno per la 33esima giornata di campionato. Appuntamento a mercoledì 23 aprile alle ore 16 presso l'Aristide Paglialunga.

