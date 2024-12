Flaminia Calcio che mastica amaro dopo la 24esima giornata del campionato di serie D girone G. Grandissima occasione persa nel match pareggiato in casa per 1-1 contro il Cynthia Albalonga. I rossoblu di Nofri che per oltre sessanta minuti hanno giocato con l’uomo in più per l’espulsione di Santoni per fallo da ultimo uomo non sono riusciti a gestire il vantaggio acquisito al 28’ della ripresa grazie al solito Sirbu e si sono visti raggiungere sul pari all’ultimo secondo di gioco per un sacrosanto rigore fischiato a favore degli ospiti e segnato con glacialità da Cappai. Neanche il tempo di centrare ed è stato triplisce fischio finale. Al termine del confronto il tecnico della Flaminia ha parlato di grave ingenuità dei suoi ragazzi e si è rammaricato per la grande occasione gettata al vento con due punti in più che avrebbero potuto allargare la forbice dalla zona playout (ora a + 4) e al contempo avrebbero permesso di superare il Cynthia raggiungendo l’ ottavo posto. Si guarda avanti ora con il confronto di domenica con il vice fanalino di coda Budoni. Intanto in vetta si conferma la Cavese corsara a Trastevere e sempre leader con un rassicurante vantaggio sulla Nocerina in attesa dei recuperi di domani della 23esima giornata tra Anzio (26)-Atletico Uri (23), Boreale (16)-Trastevere (26) e Cynthia Albalonga (31)-Romana (40). Poi mercoledì 6 marzo si recupererà il confronto dl turno di domenica tra Atletico Uri (23) e San Marzano (28).

