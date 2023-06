CIVITA CASTELLANA – La costruzione della rosa dei giocatori della Flaminia Civita Castellana edizione 2023/ 2024 inizia dalle riconferme. La prima stretta di mano tra un rappresentante della società rossoblù e un giocatore della passata stagione che si è conclusa con il quinto posto è stata quella tra il presidente Francesco Bravini e il centro campista Alessandro Marchi, classe 89, che vanta quasi quattrocento gare tra Lega Pro e serie D e che nella scorsa stagione ha messo a disposizione della squadra esperienza e personalità ed ha realizzato anche otto reti. “Sono stato molto contento di rinnovare il contratto con la Flaminia – dice - mi sono trovato benissimo penso che siamo una realtà ancora poco conosciuta a livello nazionale ma questa società ha poco da invidiare a qualsiasi altra società di serie D. Abbiamo fatto un grandissimo campionato e ho voglia di rimanere per continuare il percorso di crescita sperando di fare ogni anno sempre meglio. Ringrazio tutti e spero di ripetere a livello personale la stagione appena conclusa che per me è stata molto positiva. Abbiamo un gruppo di lavoro solido e tenendo le basi dell’anno appena finito sono sicuro che ci toglieremo grandissime soddisfazioni”.

Soddisfatto anche il diesse Stefano Scardala. “E’ un giocatore importante del nostro scacchiere – dice – che ha apprezzato il lavoro della precedente stagione. E’ un giocatore importante sia sotto l’aspetto tecnico che caratteriale ed è un riferimento per i nostri giovani”.