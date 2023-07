David Lorusso è il primo colpo di calcio mercato della Flaminia Civita Castellana edizione 2023/2024. Il giocatore è stato strappato alla concorrenza di tantissime squadre di categoria dal diesse Stefano Scardala. Vanta 234 presenze in serie D e 90 reti. Cresciuto nelle giovanili del Tor Tre Teste, classe 1996, vestirà quindi la casacca rossoblù dopo aver indossato quelle del Follonica Gavorrano nell’ultima stagione e prima ancora dell’Ostiamare e del Trastevere. «E’ il primo tassello del nuovo reparto offensivo che è in costruzione- ha detto Scardala - : è un esterno con numeri importanti, che con Dorin Sirbu è in grado di formare un coppia di giocatori di alta qualità per la nostra squadra». Definita una parte dello staff tecnico: insieme al riconfermato tecnico Federico Nofri, lavoreranno in qualità di vice Giovanni Abate, anche lui confermato e il nuovo allenatore dei portieri Paolo Gobattoni. Quest’ultimo è anche un ex, poiché ha giocato nella società civitonica nelle stagioni 2000/2001 e 2002/2003 nel campionato di Eccellenza. Come allenatore dei numero uno ha maturato esperienze nella Ternana (due stagioni in B), e nove con la Viterbese tra serie D e Lega Pro che sono una garanzia. Due le amichevoli già programmate : il 12 agosto contro il Trastevere e il 20 con la Roma City. Da definire le sedi dei match.