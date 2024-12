Con la disputa dell’ultimo recupero mancante nel girone G del campionato di serie D torna perfettamente allineata la graduatoria con tutte le formazioni che hanno giocato 25 incontri. Mercoledì nel recupero della 24esima giornata colpo grosso dei campani del San Marzano che sono passati in Sardegna sul campo dell’Atletico Uri per 2-0 con le reti di Camaro e Bacio Terracino nella ripresa. San Marzano che con questi tre punti sale a quota 32 in compagnia del Cynthia Albalonga ad una lunghezza dalla Flaminia. Restano a 27 punti i sardi dell’Atletico Uri nella tredicesima posizione che al termine della stagione porterà alla disputa dei playout. Questa la nuova classifica dopo il recupero: Cavese 56; Nocerina 45; Cassino e Romana Fc 44; Ischia Calcio 41; Sarrabus Ogliastra 39; Ostia Mare 38; Flaminia 33; Cynthia Albalonga e San Marzano 32; Trastevere e Sassari Calcio Latte Dolce 30;Atletico Uri 27; Anzio 26; Nuova Florida 22; Gladiator 20; Calcio Budoni 19; Boreale 18. Flaminia che si prepara alla sfida casalinga di domenica contro il Sarrabus Ogliastra con calcio d’inizio al Madami alle 14.30. Nessun problema di formazione per mister Nofri che può contare su tutti gli effettivi a disposizione con la compagine rossoblu che cercherà in queste ultime nove giornate di migliorare l’attuale ottava posizione.

