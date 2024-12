CIVITA CASTELLANA -Tre punti fondamentali per la Flaminia che vince a casa della Fezzanese, fanalino di coda del girone. Complici gli altri risultati, i civitonici, staccano le due dirette concorrenti che restano a sette punti (due lunghezze sotto). Il San Donato Tavarnelle, infatti ha pareggiato con il Foligno e il Trestina ha lasciato il campo di Grosseto a reti bianche. Al Miro Luperi di Sarzana, a porte chiuse, finisce due a zero per gli ospiti grazie alle reti di Sirbu e Celentano. Una boccata d'ossigeno per Mister Nofri più volte in bilico in questo inizio stagione piuttosto sotto tono. La rete del vantaggio nasce da Mattei che inventa per Sirbu che partito sul filo del fuorigioco prima calcia su Pucci poi di tacco manda la sfera infondo alla rete. Tante le occasioni per i padroni di casa che non riescono a concretizzare nonostante sfiorino il pareggio più volte al termine del primo tempo. La ripresa però è tutta della Flaminia che accarezza più volte il raddoppio e lo trova poi al 40’ con Celentano che capitalizza al meglio l’assist fornito da Casoli e da due passi dalla linea di porta manda la palla infondo al sacco.

Fezzanese - Flaminia Civitacastellana 0 – 2

FEZZANESE: D. Pucci, S. Selimi, L. Gabelli (38’ st Stradini), T. Masi, I. D'Alessandro (17’ st Loffredo), F. Cantatore (11’ st Beccarelli), M. Galloro (26’ st.Salvetti), M. Bruccini, A. Cargiolli, G. Lunghi, A. Campana (21’ st Scieuzo). A disposizione: M. Andreoli, G. Salvetti, F. Del Bello, A. Loffredo, M. Giampieri, N. Mulattieri, F. Beccarelli, F. Scieuzo, M. Stradini. All: Rolla Cristiano

FLAMINIA CIVITACASTELLANA: A. De Fazio, G. Igini, A. Mariani, E. Lo Zito, A. Benedetti, A. Zanchi, D. Sirbu, N. Malaccari, G. Casoli (42’ st Rossi), C. Grassi (17’ st Celentano), F. Mattei (44’ st.Paun). A disposizione: F. Faralli, M. Massaccesi, J. Falli, M. Mazzon, F. Paun, P. Bonifazi, A. Rossi, M. Alagia, L. Celentano. All: Nofri Onofri Federico

ARBITRO: A. Artini. ASSISTENTI: D. Vicari, L. Quartararo

MARCATORI: 25' pt D. Sirbu (F), 40' st L.Celentano (F)

©RIPRODUZIONE RISERVATA