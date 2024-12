VITERBO - Quarto test stagionale per la Flaminia che nel suo ritiro di Canepina si è imposta per 2-0 in amichevole contro la Sorianese con le reti di Benedetti al 33’ del primo tempo e il raddoppio del 2004 Mattei nella fase finale della ripresa.

Buon test per entrambe le squadre e ottima figura anche per la Sorianese di mister Del Canuto al netto di una categoria inferiore e con soltanto una settimana di allenamenti sulle gambe. Per la Flaminia si è trattato della quarta amichevole dopo i precedenti incontri con il Cynthia Albalonga (ko per 3-2) e contro il Viterbo Fc (vittoria per 5-1), Lazio Primavera (successo per 3-0) e per l’appunto Sorianese (2-0).

Sta migliorando l’amalgama e di positivo anche il fatto che nelle ultime due uscite la difesa non ha subito nessun gol. Ora dopo un break in occasione della festività di ferragosto la preparazione dei civitonici riprenderà ed il prossimi test saranno martedì 20 agosto all’insolito orario delle 10,30 a Canepina contro la Narnese (Eccellenza Umbra), poi sabato 24 agosto alle 17,30 al Madami di Civita contro il Tivoli compagine di Eccellenza Laziale retrocessa dalla serie D.

Dopo ferragosto riprenderanno gli allenamenti anche per la Sorianese che giocherà le sue prossime amichevoli sabato 17 agosto in casa contro l’Atletico Capranica, team di Promozione ed ancora al Celso Perugini il 21 agosto contro gli umbri del Fanello (Promozione Umbra) e d il 24 agosto altra sfida con una compagine di Promozione, quella della Jfc Castellana.

Per entrambe la stagione ufficiale inizierà domenica 1° settembre con la Flaminia che giocherà in casa il match del 2° turno di Coppa Italia con la formazione che uscirà vittoriosa dal confronto tra Real Monterotondo e Guidonia Montecelio mentre la Sorianese sarà attesa dal turno preliminare di Coppa Italia di Eccellenza (avversario e sede di gioco della gara unica che saranno sorteggiati e comunicati lunedì 26 agosto).

Al.Giu.Vir.

