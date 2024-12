Appuntamento storico per l’atletica laziale quello che ha avuto luogo sabato scorso a Roma con il tradizionale Trofeo giovanile “Giorgio Bravin” arrivato alla sua 57 esima edizione, organizzato dall’Asi Atletica Roma ed dal comitato provinciale Asi che quest’anno ha visto come palcoscenico la caserma del Centro Sportivo dell'Esercito alla Cecchignola. La nuova location ha visto in gara oltre 500 atleti provenienti prevalentemente da tutto il Lazio ma anche dalle regioni limitrofe che si sono confrontati con sfide accesissime, alla ricerca di record personali e podi. Bella presenza delle due giovanissime Cadette della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo Matilde Casini e Matilde Bertini, guidate dall'allenatore Umberto Battistin, entrambe sul podio al 3° posto nella gara degli 80 metri e del salto in alto. Casini consolida con l'ottimo risultato di 10”20 le sue ultime ottime prestazioni nella velocità anche in ambito nazionale avvalorate dal fatto che l'atleta è solo al primo anno di categoria e si ripete con il 6° posto nel lungo con 4,81 metri, suo nuovo record personale. Bertini invece stupisce tutti e in una delle sue prime uscite agonistiche nel salto in alto migliora di ben 14 centimetri il suo record personale raggiungendo l'ottima misura di 1.59 metri che la colloca tra le primissime saltatrici della regione e sfiorando di un solo centimetro il minimo di partecipazione per i campionati italiani. In gara anche alcuni atleti della categoria Allievi/e dell'Atletica Alto Lazio con in evidenza Cristian Pagnottella al suo record personale nei 100 metri con il crono di 11”56, Tommaso Peroni 11”99 e Michela Castagna 1’08”16 nei 400 metri. Sfortunata la prova di Gabriele Gallù che vince la sua serie dei 400 metri con il nuovo record personale ma viene squalificato per invasione di corsia.

