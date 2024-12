Onore ai campioni dell’Olimpus in ogni senso. Nella 26esima giornata del campionato di Serie A di calcio a cinque l’Active Network cede in casa contro i campioni dell’Olimpus per 3-1 e nonostante l’impiego di diversi under e delle seconde linee visto il primato in cassaforte e i ravvicinati impegni del team romano (oggi semifinale di Coppa Divisione e da venerdì le Fina Four di Coppa Italia) la superiorità del team di mister D’Orto è apparsa evidente sin dalle prime battute. Fase calante per un’Active alla sua terza sconfitta consecutiva tra le mura amiche e che nelle ultime sei giornate ha ottenuto soltanto 4 punti vincendo contro la cenerentola e retrocessa Verona e pareggiando con il quasi retrocesso Mantova. Buon per il team di coach Monsignori che l’attuale 12esimo posto è a prova di rischio visto il +12 sullo Sporting Ciampino terzultimo e in caduta libera e che nelle ultime dieci gare giocate ha sempre perso subendo 65 reti e segnandone soltanto 17. Active anche davanti al Cosenza che vantando un +9 sul Ciampino eviterebbe il playout con la retrocessione diretta del team romano. Ora arriva una provvidenziale pausa per l’Active apparsa stanca e che necessita di una fase di recupero per le ultime quattro battaglie della stagione. Ammirevole e degno di nota il “pasillo de honor” concesso con assoluta sportività dall’Active prima della gara alla capolista e pretendente con merito al titolo di campione d’Italia della stagione 2023/2024.

IL TABELLINO. Active Network-Olimpus: 1-3.

Reti: pt 3’04” Marcelinho (O); st 9’17” Cutrupi (O), 15’40” Berti (A), 17’39” Cutrupi (O).

Active Network: Thiago Perez, Lepadatu, Igor, Oitomeia, Lamedica, Braconcini, Massafra, Davì, Romano, Curri, Berti, Scigliano. Allenatore: Monsignori.

Olimpus: Banana, Cutrupi, Marcelinho, Di Eugenio, Biscossi, Tres, Achilli, Javi Roni, Alciati, Bianchetti, Bolognini Allenatore: D’Orto.

Arbitri: Martina Piccolo (Padova) Paolo De Lorenzo (Brindisi). Crono: Marco Moro (Latina).

Ammoniti: Berti (A).

