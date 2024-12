Una presentazione speciale. È quella che ha visto protagonista l’Evergreen, che ha annunciato alla città le sue attività per la nuova stagione presso l’Arena Pincio, un luogo solitamente dedicato alla cultura, ma che, in questo caso, si è trasformato nella casa dello sport. Sarà una stagione davvero speciale per la realtà del nuovo presidente gialloblu, Thomas Paolini, conosciuto per aver giocato nel Civitavecchia Calcio e nella Compagnia Portuale, oltre che come organizzatore di tornei con la Storica Lega. Novità di quest’anno la costituzione di una squadra di calcio a 11, che disputerà la Terza Categoria, e il ritorno in serie D della formazione di calcio a 5.

A queste si aggiungono, come sempre, le squadre agonistiche del settore giovanile, anche con la presentazione delle nuove maglie da gara e relativi sponsor, quali 3epc, Tecnofit, DM Infissi, Movex, Deaclimapiù Service e Ortopedia Giuliani, tutto sotto la guida del direttore tecnico Mauro Zampollini. Hanno partecipato all’evento anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, e il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico. Tornando ai nuovi progetti sportivi è intervenuto il direttore tecnico Zampollini, che ha rinnovato l’impegno della società gialloblù nel continuare a costruire una società sportiva con i valori e principi che da sempre la caratterizzano, con ancora più slancio ed entusiasmo.

