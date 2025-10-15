Forse in pochi si attendevano una partenza così per la matricola Evergreen nel campionato di serie C2. I gialloblù hanno messo in cascina due vittorie e sei punti. Ma per la formazione allenata da Fabrizio Fattori è già tempo di scendere nuovamente in campo, perché il match sul campo del District Seven è stato anticipato a domani, con fischio d’inizio alle 21.

Per la compagine civitavecchiese è l’occasione per cercare un altro successo e volare momentaneamente al comando della classifica, dove sono già presenti in compagnia del Città Eterna, altra squadra non data tra la favorite al nastro di partenza del campionato. Mister Fattori ritrova Verde e Tamalio dopo l’infortunio. Out, invece, Agozzino, mentre Incorvaia ancora lamenta un problema fisico da un mese.

«Siamo molto carichi – afferma mister Fabrizio Fattori – dopo questo inizio. Ma ci vuole testa bassa ed umiltà. Non abbiamo fatto niente. Ci sarà una partita importantissima. Abbiamo ancora 3-4 infortunati, ma dovremo esprimerci al meglio».

Niente da fare, invece, per il ricordo del Quartiere Campo dell’Oro riguardo il match di debutto contro il Città Eterna. La società gialloverde aveva lamentato la possibile posizione irregolare di un giocatore avversario, che sarebbe sceso in campo nonostante una squalifica. Ma il Giudice sportivo ha rigettato la richiesta, in quanto non è stato trasmesso alla segreteria dell’organo giuridico. Quindi il Qco rimane a quota zero in classifica.

