Educamp Coni 2024 a Viterbo: si sono concluse le tre settimane alla Smam (Scuola Marescialli Aeronautica Militare) e il testimone da domani passa alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito.

Il centro sportivo multidisciplinare rivolto a giovani di età tra i 5 e i 14 anni del capoluogo e della provincia firmato dal Coni Lazio ha salutato la conclusione del primo ciclo di appuntamenti sportivi sulla via Tuscanese con una grande festa. A fare gli onori di casa il colonnello Gianluca Spina che ha curato con i collaboratori l’appuntamento conclusivo. Erano presenti anche il presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, il vice comandante della Sas, colonnello Fabrizio Barone e l’assessore allo Sport del Comune di Viterbo Emanuele Aronne. Presenti i rappresentanti del Cip e di Viterbo con Amore. I 250 ragazzi che sono stati ospitati alla Smam hanno avuto la possibilità di praticare 15 discipline sportive, sotto la guida di tecnici federali e professori di scienze motorie diretti dal professor Adriano Ruggiero con la collaborazione del delegato provinciale Ugo Baldi. Il colonnello Gianluca Spina ha ribadito l’importanza di questo appuntamento. «Sono certo - ha sottolineato - che tutti si siano divertiti imparando a conoscere ed a praticare le discipline sportive all’aria aperta ed immersi nel verde dei nostri impianti supportando il progetto Educamp siamo orgogliosi di aver agevolato questa attività a favore dei bambini di Viterbo e provincia; la sinergia, nella realizzazione di questo progetto, con il Coni e con la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, alla quale ora passiamo il testimone per le prossime settimane rappresenta un’ulteriore segno della qualità dei rapporti di vicinanza ed amicizia con la città e con le sue Istituzioni e dello spirito di collaborazione con le altre componenti locali del comparto “sicurezza e difesa” che da sempre caratterizzano la presenza dell’Aeronautica Militare qui a Viterbo». L’intervento di Riccardo Viola: «Un ringraziamento ai genitori e a chi ci ha ospitato in questi giorni - ha detto - in questo luogo meraviglioso per praticare sport. Queste settimane sono state la dimostrazione che è possibile creare occasioni per stare insieme, giocare e divertirsi anche all’interno di una realtà militari. Ora il testimone passa alla Scuola Allievi Sottoufficiali. Un grazie ai ragazzi dello staff e alla delegazione Coni di Viterbo per l’amore che mette in tutti gli appuntamenti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA