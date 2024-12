La nuova stagione è ormai alle porte e i club stanno sistemando i dettagli burocratici per la prossima annata. In particolare sono 164 su 168 aventi diritto le squadre che hanno presentato la domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie D entro la scadenza, fissata per venerdì 12 luglio alle ore 18.La Lnd ha precisato, con una nota ufficiale, che dopo un’ulteriore verifica sono quattro i club a non aver presentato domanda e non due, come era stato annunciato in precedenza. Le squadre in questione sono Alessandria, Amatrice Rieti, Monte Prodeco e Rotonda. Dopo la prima verifica, dunque, si sono aggiunte Alessandria e Monte Prodeco. L’Amatrice Rieti aveva infatti già presentato una formale rinuncia, mentre per quanto riguarda il Rotonda il club non aveva fatto pervenire domanda al Dipartimento Interregionale. Il termine per eventuali ricorsi è fissato per lunedì 22 luglio alle ore 14 ed entro giovedì 25 luglio la stessa commissione esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti. Dopodiché la palla passerà al Consiglio Direttivo della Lnd, a cui spetta la decisione finale sull’ammissione al campionato.

Il comunicato ufficiale, come anticipato, la Lnd ha comunicato la mancata presentazione di domanda da parte di quattro club con una nota ufficiale. Di seguito l’annuncio. “Il Dipartimento Interregionale comunica che, a seguito di una ulteriore verifica delle domande, le società Alessandria e Monte Prodeco, non hanno provveduto a validare e conseguentemente ad inoltrare la domanda di iscrizione al campionato di Serie D 2024-2025. In virtù di tanto, le società aventi diritto che non hanno presentato la domanda sono: Alessandria, Amatrice Rieti, Monte Prodeco e Rotonda. Mentre quelle che hanno presentato la domanda di ammissione alla scadenza del termine del 12 luglio 2024 ore 18:00 sono numero 164”.

La situazione sulle iscrizioni al prossimo campionato di Serie D include anche le società che hanno presentato la richiesta di ammissione e stanno attendendo l’esito per un eventuale ripescaggio. Sono in tutto undici i club che hanno fatto pervenire tali richieste. Società retrocesse ai playout o per distacco di 8 punti: Barletta, Borgo San Donnino, Cjarlins Muzane, Crema, Gladiator, Tivoli. Società perdenti spareggi seconde di Eccellenza: Bisceglie, Ciliverghe Mazzano, Giulianova, Zenith Prato. Società non partecipante spareggi seconde di Eccellenza: Biellese. Di seguito riportiamo parte del comunicato della Lnd sui ripescaggi. “Le società che otterranno un parere positivo saranno inserite nell’apposita graduatoria per l’eventuale completamento dell’organico del campionato 2024-2025. I club che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno invece presentare ricorso entro le ore 14 del 19 luglio. La Co.Vi.So.D esprimerà parere motivato alla Lega Nazionale Dilettanti sui ricorsi entro il 25 luglio”.

