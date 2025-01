Civitavecchia continua a ricevere applausi quando ci sono le premiazioni del Coni. È quello che è avvenuto anche lunedì scorso, quando, nella splendida cornice della sala Scuderie Aldobrandini di Frascati, si è svolta la consegna delle benemerenze al valor atletico, organizzata dal Coni Lazio. E Civitavecchia ha visto la presenza di tantissimi campioni che hanno fatto bene nel 2022, l’anno preso in esame per la celebrazione di quest’anno. Ci sono state due Palme di Bronzo ed una Stella di Bronzo. Su tutti primeggia la Coser, che ha ricevuto entrambi i riconoscimenti, per quanto fatto come società nel mondo del nuoto, in quanto ha lanciato, nel corso dei decenni, atleti che hanno fatto un percorso veramente magico, come Damiano Lestingi, Luca Mencarini, ed in tempi recentissimi, anche Lorenzo Ballarati. La Palma è andata al tecnico Fabio De Santis, da qualche mese diventato anche presidente della società. Naturale anche una dedica speciale per Antonio Parisi, lo storico numero uno gialloblu, che ci ha lasciato solamente qualche mese fa. «C’è un grande orgoglio per aver ricevuto questi premi - spiega Fabio De Santis - alla pari di altre associazioni sportive molto importanti, che rappresentano tutto il Lazio e soprattutto Roma. Eravamo una delle associazioni della provincia che ha portato grandi risultati e questo lo voglio assolutamente condividere con il nostro presidente Antonio Parisi, che, purtroppo, non c'è più, Con Antonio abbiamo iniziato questo lungo percorso, che ci ha portato a raggiungere questi risultati. È sotto gli occhi di tutti e soprattutto quelli di Cristina Chiuso, ex nuotatrice ed ora commentatrice televisiva, che era la presentatrice all’evento. Chiuso ha evidenziato quanto di buono la Coser ha fatto negli ultimi 25 anni ed ha iniziato a parlare di Damiano Lestingi, di Luca Mencarini e di Lorenzo Ballarati. Nonostante siamo solo una realtà provinciale, siamo riusciti a portare tre atleti nella Nazionale maggiore e ad ottenere risultati importanti, sia nazionali che internazionali. Questo grazie al lavoro svolto da tutta l'associazione, dai collaboratori, che si adoperano a portare avanti la propaganda del nuoto e quindi l'insegnamento della disciplina del nuoto, e tutti gli allenatori della Coser, che, giorno dopo giorno, cercano di costruire nuovi campioncini. Questo ci dà grande orgoglio e ci sprona a fare sempre meglio. Magari fra qualche anno potremo ottenere un’altra Stella e un’altra Palma. Non abbiamo costruito solo atleti, ma anche uomini, ed ora vediamo Damiano Lestingi, che sta portando avanti il discorso della fiamma olimpica di Milano-Cortina. Mi tornare in mente quando ho iniziato il mio percorso. Avevo 22 anni e adesso ne ho un po' di più. Ho visto passare tre generazioni, quindi vuol dire che la Coser ha lavorato bene e che c'è una continuità di lavoro, che porta i suoi risultati. La nostra società è ben strutturata e i risultati sono frutto di questa organizzazione che con Antonio Parisi portiamo avanti ormai da 30 anni». Tanta soddisfazione anche per una dirigente che da anni sprona la città alla pratica sportiva ed all’inclusività in questo senso. Stiamo parlando di Stefania Di Iorio, che ha ricevuto anche lei la Palma di Bronzo per quanto fatto nel corso della sua storia, sempre presente alle iniziative che vengono messe in campo, attraverso la costituzione di progetti che vedono protagoniste sia le società sportive che si mettono a disposizione, ma anche le associazioni che si muovono a livello sociale e per sostenere le persone diversamente abili. Sono innumerevoli gli eventi di cui si è parlato in questi anni, ma su tutti spicca sicuramente tutto quello che è stato fatto con Special Olympics. Ma non è certo finita qui. Sono state consegnate anche delle medaglie. Alex Barone ha ricevuto quella d’oro. Forse non parliamo di un personaggio molto conosciuto a livello sportivo, ma Barone è da sempre impegnato nel mondo della motonautica, dove ha fronteggiato anche le imbarcazioni di sceicchi del Medio Oriente e di personaggi che possono avere risorse economiche quasi illimitate. Partendo dal proprio cantiere presente vicino alla darsena, Barone ha raggiunto risultati di grosso spessore. Medaglia d’argento per Gianmarco Novelli, capitano degli Snipers TecnoAlt di hockey, che in passato ha anche vestito la maglia della Nazionale italiana. Stesso metallo anche per Cecilia Pampinella, paddlesurfer che ha raggiunto il top mondiale a livello giovanile e che vuole ritagliarsi un ruolo fondamentale anche ora che è praticamente passata alla categoria assoluta. Poi le medaglie di bronzo. Come non citare la ginnasta dell’As Gin, Manila Esposito, anche se qui bisogna evidenziare che parliamo di premiazioni relativa al 2022, quindi tutto quello fatto tra Scudetto, Europei e Olimpiadi non è stato considerato. Quindi la Cv Skating, che non è stata celebrata come società, ma attraverso le Sniperine Crt che hanno conquistato lo storico Scudetto. In tante non hanno voluto mancare all’appuntamento a Frascati, a cominciare da Veronica Novelli, sorella di Gianmarco, a confermare le qualità di una famiglia di campioni.

