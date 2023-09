Doppio innesto in casa Nautilus. Sono due atlete della Ekipe Orizzonte: Giulia Oliva e Sofia Moschetti.

Entrambe classe 2006, giovanissime ma già con un bagaglio sportivo interessante che ha colpito subito lo staff civitavecchiese che già da qualche tempo era entrato in trattativa con la società siciliana.

Giulia Oliva ha disputato molte finali nazionali giovanili, esordito in A1 in Coppa Italia, giocato un mondiale U16 e un europeo U17 con la calottina azzurra.

Premio individuale alla miglior marcatrice, Giulia Oliva dice di sé: «Gioco a pallanuoto perché mia madre lavorava in ambito pallanuotistico e mi ha trasmesso l'amore per questo sport. Ho colto al volo quest’opportunità di giocare con la Nautilus Civitavecchia per mettermi in gioco. L’obiettivo più grande per me è disputare un buon campionato e farò di tutto per dare il mio contributo».

Sofia Moschetti ha giocato in tutte le categorie giovanili territoriali, regionali e ha disputato due mondiali e due europei. In prestito ha giocato una stagione in A2 e ha esordito in A1.

Afferma: «Ho scelto la Nautilus perché voglio mettermi alla prova e sono sicura che con al fianco Giulia Oliva e tutta la squadra e lo staff tecnico vivrò un'esperienza irripetibile. C'è molta stima per la Nautilus nella mia società di appartenenza Ekipe Orizzonte. Sono stati proprio gli allenatori dell'Ekipe ad incoraggiarmi sia per la serietà della Nautilus, sia per vivere un'esperienza di A2 di alto livello che mi permetta di crescere. Voglio dare il massimo».

Il benvenuto più caloroso arriva dalla Nautilus che le accoglierà a braccia aperte, felice di arricchire la squadra con atlete motivate, fortemente attaccate al progetto e alla calottina, giovani e che hanno scelto Nautilus Civitavecchia per questa incredibile stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA