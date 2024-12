Nella terza amichevole precampionato il Città di Cerveteri vince per 3-1 sul Fiumicino, squadra neopromossa in Eccellenza. Buon test per la formazione di Gabrielli, che parte in sordina, uscendo alla distanza. Dopo un quarto d'ora a rilento i cervi trovano il gol del vantaggio ospite che riesce a svegliarli. Doppietta di Alessio Falco e goal di Funari, tutto nel primo tempo.

Soddisfatto il tecnico Gabrielli: «Non è il risultato che dà valore al test, che ci ha permesso di capire la situazione atletica e mentale della squadra - ha riferito nel dopo gara - mi è piaciuto l'atteggiamento, non siamo partiti bene, ma ci siamo rimessi in carreggiata dopo avere subito il gol. Riusciamo ad andare con velocità in attacco, abbiamo dimostrato di avere una buona condizione atletica, stiamo facendo progressi. Ho una rosa di 20 giocatori, a rotazione li sto provando tutti, ci stiamo preparando per affrontare la prima di Coppa Italia al meglio della condizione».

Intanto nella giornata di oggi sono in programma i calendari, il girone in cui saranno inseriti i cervi sarà quasi sicuramente il raggruppamento A. «È un girone con squadre importanti, lo si nota delle squadre attrezzate. Noi saremo una squadra giovane, aggressiva e dura a morire», ha concluso l'allenatore verdeazzurro.

