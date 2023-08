Per la formazione della DM 84, compagine di Cerveteri che si proietta ad affrontare il torneo di Seconda categoria , è un periodo ricco di sorprese.

La più bella è quella arrivata nel corso della Sagra dell'Uva, dove dirigenti, giocatori e tifosi hanno allestito un punto ristoro grazie al quale con l'incasso verranno effettuati degli interventi al campo di gioco situato in località Due Casette.

Come ogni anno la dirigenza si mette ai fornelli per preparare pietanze e panini con molta gente che dà un contributo forte a questi ragazzi, molti impegnati per portare avanti il nome di Daniele Mataloni, le cui iniziali danno vita al nome della squadra.

Nel week end hanno ricevuto molti attestati di affetto e tante sono le persone che hanno voluto dare il loro contributo per aiutare questi ragazzi.

Nel mentre la squadra sta iniziando la preparazione agli ordini di Pietro Virgli, allenatore che per il secondo anno di fila guiderà i giallo rossi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA