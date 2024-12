Non bastano tanto cuore e molto impegno alla DM 84 Cerveteri, sconfitta sul campo della Polisportiva Ostiense nella prima di campionato. Il risultato di 3 - 2, infatti, è prodotto da una gara in cui i giallorossi malgrado avessero qualche defezione. Spada e Arseni gli autori dei gol. Una gara giocata a viso aperto, analizzata dal tecnico Virgili.

«Abbiamo affrontato una squadra giovane e forte, reduce dal campionato di Promozione. Una formazione esperta, più cinica di noi. Ce la siamo giocata, anche se avevamo una difesa ridimensionata, con assenze pesanti - sostiene l'allenatore - . In generale mi considero soddisfatto della prestazione e dell'approccio allazg ara. Abbiamo tenuto in bilico il risultato sino alla fine, potevamo fare qualcosina di più».

Prossimo avversario il MYSP in casa dei giallorossi, dove ci sarà tanta attesa per l'esordio casalingo. Sarà l'occasione anche per festeggiare il compleanno del compianto Daniele Mataloni, le cui iniziali sono l'acronimo del nome della squadra.

