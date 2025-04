Perde a Viterbo il Dlf nel campionato di Prima Categoria, ma con un esito positivo. I biancoverdi cedono per 2-1 contro l’Aurora. Niente da fare per la formazione di mister Simone Onorati, nonostante il gol firmato da Bencini. Ma la notizia di questa domenica è che il Trifoglio ha ottenuto la salvezza aritmetica, anche se, ad essere sinceri, i dubbi erano davvero pochi. Il Dlf ha maturato 21 punti di vantaggio nei confronti di Valentano, che, anche se dovesse fare percorso netto da qui alla fine, potrebbe arrivare al massimo a -9, e quindi starebbe comunque fuori dal recinto degli otto punti per garantire la disputa del playout. Finisce con una sconfitta il campionato di Seconda Categoria per il Quartiere Campo Oro. A Sutri i gialloverdi sono stati battuti per 4-1, in una gara che aveva poco da dire, in quanto i verdetti erano già stati espressi da diverse settimane. Il gol della squadra di Fabio Secondino, al suo ultimo impegno in panchina, è stato realizzato da Cherubini. Il Qco è stato accolto in maniera ottima dal Sutri, che ha voluto celebrare il ricordo di Francesco De Martino. Il capitano della squadra di casa ha consegnato un mazzo di fiori al bomber del Quartiere Campo Oro, Kevin Rasi, con la volontà di stare vicino ai civitavecchiesi in questo momento non semplice. «E’ stata la classica partita di fine anno – dichiara mister Fabio Secondino – faccio i complimenti ai ragazzi per tutto quello che hanno fatto in questa stagione, hanno lottato fino alla fine». Quarta vittoria consecutiva e Seconda Categoria sempre più vicina per la Csl Soccer in Terza Categoria. I rossoblu hanno sconfitto per 1-0 il Vetriolo al Gagliardini ed approfittano del colpaccio dei "cugini" della Leocon, che hanno sconfitto la rivale Blera. Primo tempo con la Csl che attacca, ma non trova il gol, fino alla giocata del solito Lorenzo Stefanini, che insacca dalla distanza. Secondo tempo sempre con i ragazzi di Tommaso Valente che attaccano, ma senza fortuna. È ormai tutto pronto per la festa rossoblu: basta un punto nelle ultime quattro partite per celebrare il salto di categoria. Prossimo appuntamento il 27 aprile sul campo della Maglianese. Disco rosso per l'Evergreen nell'anticipo del campionato di Terza Categoria. Solo nel finale i gialloblu si sono arresi per 1-0 a Gallese contro lo Sport Education. «Partita dall’alto coefficiente di difficoltà - dichiarano dall'Evergreen - oltre sicuramente il valore di tutto rispetto della squadra di casa, la nostra formazione faceva la conta degli indisponibili con ben 11 giocatori ai box. La partita è aperta, le occasioni sono da una parte e dall’altra: l’occasione per i civitavecchiesi più degna di nota la costruisce Berardozzi che si invola sulla sinistra, evita la pressione dei viterbesi e confeziona un assist per Animobono che però non riesca a sbloccare il match. Nel secondo tempo i ragazzi di Mister Zampollini iniziano forte e costruiscono diverse azioni promettenti che vengono fermate sul più bello dalla retroguardia biancorossa, dalle parti di Sisillo invece, trema la traversa su una conclusione da fuori area. Episodio chiave alla metà del tempo con il direttore di gara che estrae il secondo giallo a De Gennaro e squadra in 10 uomini, entra Scordia. La partita si gioca con grande sacrificio e forza di spirito, entra in campo per noi anche Buonanno, 2009 all’esordio con la Prima Squadra. Occasionissima per il colpaccio ospite con Spinelli che imbecca il nostro n.9 che però non inquadra lo specchio della porta. In uno degli ultimi assalti dei padroni di casa al 90°, su un traversone insidioso in area di rigore l’ariete della squadra gallesana anticipa Sisillo in uscita e trova la rete che gela l’Evergreen. Abbiamo visto una squadra lottare su tutti i palloni fino allo stremo delle forze e questo non può che renderci fieri, oltre all’esordio di uno dei ragazzi delle giovanili che ci riempie di felicità ed orgoglio».

@RIPRODUZIONE RISERVATA