È un mercato di grande spessore quello che sta conducendo il Dlf. Il direttore sportivo Simone Verde ha raggiunto l’accordo con quattro giocatori che alzeranno l’asticella all’interno del gruppo biancoverde. Il primo nome è quello di Valerio Poggi, centrocampista classe 1985 che in passato ha legato il suo nome a quello della Compagnia Portuale, di cui ha fatto parte per tanti anni, dalla scalata del club rosso fino all’Eccellenza, al derby con il Civitavecchia. Ora, anche dopo un lungo stop legato agli infortuni, torna a mettersi in gioco. Il Trifoglio ha tesserato per la nuova stagione anche Simone Crescentini, che consentirà al club di poter avere una rosa pronta ad ogni evenienza. A loro si sono uniti anche Luca Nunziata e Luca Di Gennaro. Per il primo si tratta di un ripensamento. Infatti solo un mese fa il portiere aveva annunciato il suo addio al calcio, dopo la stagione trascorsa al Civitavecchia come secondo di Giovanni Sarracino. Ma la febbre da campo è stata più forte degli impegni personali e lavorativi. Di Gennaro è un altro nome conosciutissimo nell’ambiente locale, soprattutto con la maglia della Compagnia Portuale, ma in città ha giocato anche con la Csl Soccer. Il 29enne, recentemente era stato lontano dai radar locali, giocando con Allumiere e Orbetello, dove è andato in doppia cifra sia come gol che come assist, ma lo scorso maggio aveva annunciato di voler tornare ad avere un’esperienza vicino casa. Di Gennaro può giocare come mezzala sinistra.

