La Debby Roller Team, continua a mietere successi e questa volta i suoi atleti lo hanno fatto al XIV Trofeo nazionale Città di Siena della Federazione Italiana Sport Rotellistici, svolto il 2 giugno nel bellissimo pattinodromo “B.Tiezzi” di mt 200 a giro con superficie in resina, sito all’interno dell’impianto sportivo Acquacalda di Siena. In una giornata con meteo intermittente tra pioggia e sole, la Debby Roller Team continua a volare, questa volta al secondo posto, dietro la società locale, la grandissima Mens Sana di Siena su 52 società partecipanti. A brillare con una doppia vittoria delle due gare previste nella categoria Ragazzi (13-14 anni) è il neo Campione Italiano Simone Piccoli, che vince sia la mt 300 che la mt 3.000 a Punti. L’altra vittoria arriva nelle Ragazze 12 (12 anni) ancora una volta con Novella Cozzolino che vince la mt 2.000 a Punti e conquista un buon 3° posto nella mt 300. Nella stessa categoria su 51 avversarie, l’armata Debby conquista un 3° nella mt 2000 a Punti con Alice Beck, nella stessa gara un 5° posto con Laura Tatulli, un 7° con Siria Tallarico e un 12° con Daria Tallarico. Mentre nella stessa categoria ma nella mt 300, Alice Zorzi conquista la 4^ posizione in finale. L’altro grandissimo risultato arriva dalle più piccole ovvero la categoria Esordienti (10-11 anni) femminile su 62 concorrenti, Cristina Pilli vince la gara di Destrezza, e conquista un doppio argento nella 2 giri Sprint e nella 8 Giri in Linea, che viene seguita dalle sue 2 compagne di squadra Giorgia Cosman che conquista tre bronzi nelle rispettive 3 gare in programma. Ad un soffio dal podio l’altra Debbina, Valeria Princigalli che conquista la quarta posizione nella 2 giri Sprint. Strepitosa 5^ posizione su 52 avversarie, nella categoria Giovanissime (8-9 anni) per Flavia Crusco nella 5 Giri in Linea e meno di un anno di pattinaggio alle spalle.

Ottima prova nella categoria Ragazze (13-14 anni) per Beatrice Conti che conquista la 9^ posizione nella mt 3.000 a Punti, considerando che pattina da circa 2 anni ed è al primo anno di categoria.

Buon risultato anche per la categoria più piccola del campionato ovvero i Giovanissimi (8-9 anni) maschile con Leon Serracchiani anche lui al primo anno di categoria che ottiene la 10^ posizione nei 5 Giri in Linea, proprio il giorno del suo 8° compleanno.

Più indietro troviamo Giada Cavalli 14^ nella mt 3.000 a Punti cat. Ragazze, Leonardo Tatulli 18° nella gara di Destrezza e Kevin Bocu 21° nella 8 Giri in Linea cat. Esordienti, Ginevra Di Tecco 30^ nella mt 300 Sprint cat. Ragazze 12, Emma Mellini 35^ nella 8 Giri in Linea e Beatrice Pepe 41^ nella 8 Giri in Linea cat. Esordienti femminile.

I tecnici Valentina Manca e Andrea Farris rientrano ancora una volta con un numero di medaglie importanti, soddisfatti dagli atleti che si sono riconfermati leader, da risultati di nuove promesse e da miglioramenti tecnico-tattici di alcuni atleti ancora nelle retrovie.

I prossimi impegni che attenderanno gli atleti Debby sono i Giochi Nazionali per Società FISR per Giovanissimi ed Esordienti che si terrà a Cavalese (Valle di Fiemme - Trentino) dal 16 al 18 Giugno, gli Internazionali D’Italia Open con annesso Campionato Italiano Maratona che si terrà a L’Aquila dal 23 al 25 Giugno. Mentre per l’allenatrice dei Giovanissimi ed Esordienti Valentina Manca si prevede un ulteriore impegno, essendo stata scelta dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici a condurre il Camp Federale insieme ai migliori tecnici italiani delle categorie interessate, che si terrà sempre a Cavalese dal 19 al 24 Giugno.

