Turno interno per la DCL Edilizia che questa sera alle 21 affronta al Pala Sorbo Vigna Pia, in una gara decisiva per i playoff. Sono fondamentali i due punti per assicurarsi la seconda fase del torneo, davanti a una formazione che darà filo da torcere alla compagine di coach Russo. Dopo due sconfitte di fila, che ne hanno rallentato la marcia, i tirrenici sono obbligati a vincere per festeggiare il pass per i play off. Al Pala Sorbo saranno tanti i tifosi che spingeranno Parroccini e compagni verso una vittoria che potrebbe sancire , con una gara di anticipo, l'ingresso dei gialloneri nella griglia spareggi, dove dovranno affrontare un mini torneo per tentare di compiere lo stesso cammino dello scorso anno, quando arrivarono a disputare, da matricola , la seconda fase contro squadra di grande spessore.

