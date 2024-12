Trasferta sul parquet del Vigna Pia per la DCl Edilizia che insegue il successo per agguantare i capitolini, che hanno due punti in più della formazione di Russo. Dopo la vittoria di domenica, ecco arrivare il confronto prima della sosta, che metterà alla prova la formazione tirrenica.

«Loro sono una buona formazione, sono avanti di due punti in classifica. - ha detto Parroccini - Vogliamo proseguire la nostra rincorsa per i playoff, pertanto non dobbiamo staccarci dal gruppetto che insegue la prima della classe Tiber. In settimana ci siamo allenati bene, puntiamo a fare risultato pieno, rimanendo compatti e umili. La nostra squadra ha la forza di avere giovani importanti, utili nella costruzione del gioco e nel rendere compatto lo spogliatoio». Si gioca alle 19 a Roma e l'unico obiettivo dei ragazzi di Russo e tornare a casa con la vittoria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA