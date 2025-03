Sono sei le gare che mancano al termine della regular season. Domani trasferta a Roma, contro Città Futura per la DCL Edilizia, che dopo il successo si proietta a una gara che è uno scontro per i playoff.

Alle 18, infatti, la formazione di coach Russo è attesa da una gara delicata, al cospetto di un avversario che in casa ha lasciato pochi punti agli avversari. La vittoria di domenica scorsa, ha prodotto fiducia e consapevolezza in Parroccini e compagni, che vogliono ripetersi con un'altra importante vittoria.

«Daremo il massimo per vincere, vogliamo riuscirci, dato che ci servono punti per assicurarci il playoff - ha raccontato il capitano Manuele Parroccini - . Affronteremo una squadra ostica, sappiamo che hanno molte qualità, giocano bene e sono molto esperti. La vittoria scorsa ha , infatti, lasciato il segno. C'è entusiasmo nel gruppo, grande armonia, e quindi speriamo di fare bene. Saranno sei finali, confronti che metteranno a dura prova le nostre ambizioni. Vogliamo giocarci il tutto per tutto, siamo carichi, determinati a non fallire l'obiettivo».

