Altra impresa per la DCL Edilizia Ladispoli - Cerveetri, che incassa la terza vittoria consecutiva , battendo al Pala Sorbo Basket Roma per 95-80.

La partita ha un andamento chiaro: in attacco i ragazzi di coach Russo tirano con percentuali stratosferiche, chiudendo con un bottino di 17 canestri da oltre l’arco dei tre punti. In difesa, però, i risultati non sono altrettanto esaltanti e qualche disattenzione di troppo consente agli ospiti di restare aggrappati alla partita, nonostante le bordate avversarie.

Nel secondo tempo, un paio di strappi importanti consentono ai padroni di casa di consolidare un vantaggio significativo, tracciando un solco invalicabile e portando a casa un’importantissima vittoria.

Sugli scudi Mattia Norcino, autore di una prestazione stratosferica da 24 punti con un clamoroso 8/9 da tre punti. Commenti nel dopo gara tutti bagnati di felicità. Coach Russo plaude la prestazione dei ragazzi.

«Abbiamo dimostrato carattere e mentalità giusta che servono per vincere gare come queste. Ne sono contento, perchè a parte qualche disattenzione, ho visto una squadra pimpante e costante nel gioco - ha riferito ii coach tirrenico -. Dobbiamo continuare così, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni».

Parziali: 22-17; 26-24; 29-19; 18-20

DCL Edilizia BKL Ladispoli Rim: Norcino 24, Trebbi 8, Parroccini 5, Nizza 5, Scascitelli 6, Galan Tesillo 18, Salomone, Garbini 6, Mastropietro 10, Taraddei 8, Parlato 5. Allenatore: Russo.

Basket Roma: Dongmo 3, Cardinali 14, Casale 20, Spiti 2, Antonelli 14, Lo Cicero 2, Moretti 3, Scarnati 9, Busca, Cenciarelli 5, Piattoni 2, Gasperini 6. Allenatore: Gallerini.

